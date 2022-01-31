ТОП-5 самых невезучих знаков Зодиака

Рак

Представители этого знака совершенно не умеют планировать жизнь, в чем и кроется главная причина всех бед, утверждают астрологи. Раки удивительно неприспособленны к существованию в одиночестве, а потому предпочитают прятаться в “раковину”, чем решать возникающие проблемы. Они действуют спонтанно, исходя из сиюминутных желаний, а такая стратегия очень проигрывает в сравнении с жесткой аналитикой и здравым расчетом.

Удивительно, но наравне со всем вышесказанным, Раки обладают поразительно высокой самооценкой. Правда, это скорее большой минус, чем положительное качество: личности с такими характеристиками не допускают критики в свой адрес, а потому зачастую действуют необдуманно, что и приводит к печальным последствиям.

Дева

С Девами дело обстоит немного лучше. Представители этого знака притягивают неудачи, лишь когда отказываются “смотреть правде в глаза”. Завышенные требования и ожидания и, как следствие, разочарование в окружающих — вот что способно загнать их в депрессию.

Еще одно отрицательное качество Дев — нежелание следовать зову сердца. Эти личности предпочитают конкретику и цифры, а потому упускают миллион возможностей добиться успеха, решившись на авантюру.

Козерог

Проблема всех Козерогов — присущий от рождения консерватизм. Рожденные под этим знаком зодиака люди очень долго думают, прежде чем решиться на поступок. Более того, у них всегда есть под рукой “идеальный план”, отступиться от которого едва ли не великий грех.

Если когда-нибудь Козероги захотят изменить жизнь к лучшему, то стоит все же начать с самих себя. Например, быть более терпимыми и мобильными.

Водолей

Постоянно преследуют неудачи и Водолеев. Причин тому много, но главная — стремление создать вокруг себя мир-иллюзию из сказки, что, безусловно, опасно. Мешает этим личностям и привычка идеализировать людей и события. Чтобы перестать быть заложником фантазий, представителям этого знака просто необходимо пожить в одиночестве и начать решать серьезные проблемы.

Рыбы