Пресс-релиз Eesti Kontsert: замена в составе исполнителей на концерте MustonenFest

На сцену выйдут ансамбль Hortus Musicus и солисты. Концерт состоится в пятницу, 4 февраля, в 19:00 в церкви Св. Иоанна в Таллинне. Прозвучат произведения Самуэля Шейдта, Генриха Шютца, Тыниса Кауманна, Валентина Сильвестрова, Эйтана Стенберга (мировая премьера) и Иосифа Барданашвили.

Желающие могут вернуть билеты до 18 февраля. Заявки на возврат принимаются по электронной почте tagasiost@concert.ee. Необходимо прикрепить к письму билет или фотографию билета и указать номер банковского счета. Билеты также принимаются обратно в кассе концертного зала “Эстония”.