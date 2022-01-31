31.01.2022, 21:30
Пресс-релиз Eesti Kontsert: замена в составе исполнителей на концерте MustonenFest
ФОТО: Hortus Musicus
На концерте “Мост времен”, запланированном на 4 февраля, произошла вынужденная замена исполнителей. По причине болезни музыкантов не сможет выступить Камерный хор Эстонской филармонии.
На сцену выйдут ансамбль Hortus Musicus и солисты. Концерт состоится в пятницу, 4 февраля, в 19:00 в церкви Св. Иоанна в Таллинне. Прозвучат произведения Самуэля Шейдта, Генриха Шютца, Тыниса Кауманна, Валентина Сильвестрова, Эйтана Стенберга (мировая премьера) и Иосифа Барданашвили.
Желающие могут вернуть билеты до 18 февраля. Заявки на возврат принимаются по электронной почте tagasiost@concert.ee. Необходимо прикрепить к письму билет или фотографию билета и указать номер банковского счета. Билеты также принимаются обратно в кассе концертного зала “Эстония”.
Приносим извинения за возникшие неудобства!