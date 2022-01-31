Как занимались сексом в древности

По его словам, пять лет назад он решил написать небольшую статью о том, как занимались любовью люди в древности. Однако тогда материал не пошел, и он оставил попытки. Пока его не пригласила на встречу издатель. Идея была вновь реанимирована и легла в основу его книги.

“Меня же быстро обуяла та же тревога, что и прежде: я боялся, что получится пустая болтовня. Но сейчас должен признать, что из этого получилось одно из лучших научно-исследовательских приключений в моей жизни”, — рассказал ученый.

Открытия, совершенные в процессе работы, были самыми ошеломляющими. Так, Линдстрем выяснил, что в Средние века секс делили на дозволенный и недозволенный. К первому относился половой акт, совершаемый только между супругами, и только в целях зачатия ребенка. Исходя из этого, все остальные виды утех — оральный секс или прерванный — считались непозволительными и осуждались. С этой точки зрения, изнасилование, не препятствующее зачатию, могло считаться меньшим грехом, чем просто секс между любовниками по обоюдному согласию.

Ученый отметил, что полигамия, например, возникла в эпоху викингов, а до этого, в племенах, было принято хранить друг другу верность. С появлением Христианства за измену стали наказывать и мужчин, и женщин, в то время как раньше — только представительниц слабого пола.

Любопытно и то, что в древности были известны не только разные виды секса, но и разнообразные способы привлечения партнера. Так, существовали и романтическая поэзия, и “грязные разговорчики”. Были и первые “хейтеры”, как назвали бы их сегодня, — мужчины, проклинавшие отказавших им женщин.

“Отвергнутые парни имели обыкновение сочинять стихотворные проклятия: они угрожали наслать страшные бедствия на избранницу, если она не отдастся. Немного напоминает нынешних инцелов”, — сказал ученый.