Андрея Малахова могли отравить: новые слухи о болезни телеведущего

Поклонники Андрея Малахова несколько месяцев назад обратили внимание на необычный вид его шевелюры и выдвинули предположение, что шоумен носит парик. Мол, из-за болезни он мог лишиться волос. Сам телеведущий никаких комментариев на этот счет не дает. Более того, он, видимо, устал от стенаний в блоге. Потому не так давно ограничил доступ поклонников к своему аккаунту.

“Даже если Малахов пользуется на съемках париком, мне кажется, это не имеет никакого отношения к проблемам со здоровьем. Это раньше только женщины-телеведущие заморачивались насчет внешности. А сейчас и многие мужики ходят в салоны красоты и колют себе ботокс. Для пущей гламурности могут и парик надеть”, — рассуждает продюсер Олеся Сазыкина.

По ее словам, никаким страшным заболеванием Андрей не страдает. Тем не менее некоторые проблемы со здоровьем у него, похоже, все-таки имеются.

“Слышала, что какое-то время назад врачи обнаружили в его организме повышенное содержание ртути. Как известно, пары этого вещества чрезвычайно ядовиты. Предполагали даже, что таким образом его пытались отравить. И эта версия вовсе не такая абсурдная, как может показаться на первый взгляд”, — цитирует женщину “Экспресс газета”.

Сазыкина уверена — у Малахова много врагов. Ведь он не боится говорить на острые темы. “Я вполне допускаю, что у каких-то людей могло возникнуть желание свести с Андреем Николаевичем счеты”, — пугает продюсер.

С другой стороны, один из специалистов, к которому ранее обращался 50-летний телеведущий, рассказал, с какими недугами борется Андрей. Так, по его словам, шоумен некоторое время назад сталкивался с серьезным вирусным заболеванием. Оно никак не проявляет себя, но может быть смертельно опасным.

В случае Малахова, возможно, речь может идти о хроническом течении болезни. Кроме того, сообщается о синдроме, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли.