"В России было безопаснее": Беременная ведьма Мэрилин Керро призналась, что за ней охотится психопат, а эстонская полиция ничего не делает

Керро рассказала, что сумасшедший дом начался два года назад. Изначально мужчина по имени Мадис посылал женщине письма с угрозами только через Facebook. Самым ужасающим для Керро было то, что этот человек тоже живет в Раквере.

Позже все стало еще хуже — в окна ее магазина полетели камни, и она уже всерьез начала опасаться за свою жизнь. “Я думаю, что называть его абьюзером еще мягко, я бы назвала этого человека психопатом”, — заявила Мэрилин в программе.

Однажды они увиделись лицом к лицу. Преследователь пришел в магазин Kerro Rakvere Mecca. “На всякий случай у меня в магазине был перцовый баллончик. Мужчина сказал, что хочет поговорить со мной и отказался покинуть магазин. Он не принял отрицательного ответа. У него была очень неприятная энергетика”, — сказала Керро.

Это был не последний раз, когда абьюзер ходил под окнами магазина Мэрилин. “По словам работника магазина, он каждый день стоял под окном”, — сказал она.

По словам Керро, человек с худощавым телосложением, татуированной шеей и постоянным запахом алкоголя мог стоять под ее окном несколько часов и просто глазеть.

Ясновидящая вспомнила историю, произошедшую некоторое время назад, когда мужчина снова стоял под окнами. “Я сказала ему уйти. В какой-то момент он бросил в меня большой камень. Камень прилетел прямо в комнату”, — сказала Керро. Она немедленно позвонила в полицию. “Полиция прибыла через час. До этого мы не слышали никаких сообщений от нее. Я глубоко сомневаюсь, безопасна ли эта страна для меня и моих детей. Я чувствовала, что в России было безопаснее”, — сказала Керро. Витрина магазина Мэрилин в центре Раквере уже четыре раза была разбита Мадисом.

В программе Керро также объявила, что снова беременна.