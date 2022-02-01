"В России было безопаснее": Беременная ведьма Мэрилин Керро призналась, что за ней охотится психопат, а эстонская полиция ничего не делает(46)
Вечером 31 января стартовал новый сезон “Kuuurija”. В первом выпуске передачи самая известная ведьма Эстонии Мэрилин Керро рассказала о том, что она несколько лет находится в постоянном стрессе.
Керро рассказала, что сумасшедший дом начался два года назад. Изначально мужчина по имени Мадис посылал женщине письма с угрозами только через Facebook. Самым ужасающим для Керро было то, что этот человек тоже живет в Раквере.
Позже все стало еще хуже — в окна ее магазина полетели камни, и она уже всерьез начала опасаться за свою жизнь. “Я думаю, что называть его абьюзером еще мягко, я бы назвала этого человека психопатом”, — заявила Мэрилин в программе.
Однажды они увиделись лицом к лицу. Преследователь пришел в магазин Kerro Rakvere Mecca. “На всякий случай у меня в магазине был перцовый баллончик. Мужчина сказал, что хочет поговорить со мной и отказался покинуть магазин. Он не принял отрицательного ответа. У него была очень неприятная энергетика”, — сказала Керро.
Это был не последний раз, когда абьюзер ходил под окнами магазина Мэрилин. “По словам работника магазина, он каждый день стоял под окном”, — сказал она.
По словам Керро, человек с худощавым телосложением, татуированной шеей и постоянным запахом алкоголя мог стоять под ее окном несколько часов и просто глазеть.
Ясновидящая вспомнила историю, произошедшую некоторое время назад, когда мужчина снова стоял под окнами. “Я сказала ему уйти. В какой-то момент он бросил в меня большой камень. Камень прилетел прямо в комнату”, — сказала Керро. Она немедленно позвонила в полицию. “Полиция прибыла через час. До этого мы не слышали никаких сообщений от нее. Я глубоко сомневаюсь, безопасна ли эта страна для меня и моих детей. Я чувствовала, что в России было безопаснее”, — сказала Керро. Витрина магазина Мэрилин в центре Раквере уже четыре раза была разбита Мадисом.
В программе Керро также объявила, что снова беременна.
В августе этого года полиция объявила в розыск отца детей Керро. В прошлом году норвежец Марк Александр Хансен предстал перед судом Эстонии за ряд случаев физического насилия, краж, угроз, произвольных вторжений и несанкционированного использования вещей. В марте Вируский уездный суд приговорил его к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения, из которых четыре месяца были отбыты.
В приговоре выяснилось, что главной жертвой Хансена стала его бывшая супруга Керро. В бумагах также указано, что фигурировавшая в СМИ пара живет раздельно с мая 2020 года, но безобразия, описанные в решении, начались еще три года назад.
У 33-летней Керро двое детей, которые родились в отношениях с Марком Александром Хансеном — Кайус-Уильям, родившийся в 2018 году, и Селин Мари, родившаяся в 2020 году.