Елену Проклову после перенесенного инсульта выписали из больницы, восстановление будет долгим

“Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно”, — рассказала артистка в беседе с ТАСС.

По словам звезды, врачи уже разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия. “Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю”, — говорит актриса.

Елена Проклова была госпитализирована 10 января. Актриса почувствовала себя плохо в новогодние праздники, когда отправилась на гастроли в Санкт-Петербург. Тем не менее, она не стала отменять спектакль и 2 января вышла на сцену, несмотря на неважное самочувствие.

Но и вернувшись домой, артистка не спешила обращаться за врачебной помощью. Она дождалась наступления будних дней, когда ее знакомые врачи вышли после праздников на работу, и только тогда показалась специалистам. Елена жаловалась на высокое давление и сильное головокружение. Медики сделали МРТ, диагностировали у Прокловой инсульт и настояли на немедленной госпитализации. Актриса угодила в реанимацию, где провела несколько дней. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Позднее Проклова рассказала, что заболевание не повредило физические и умственные функции организма, пострадал лишь вестибулярный аппарат.

Муж актрисы Андрей Тришин (супруги развелись, но продолжают жить вместе) рассказал, что Елена всю жизнь страдала от повышенного давления, но никогда систематически не лечилась. За пару месяцев до инсульта она согласилась пройти обследование. Врачи сделали ей все анализы, за исключением МРТ. Актрисе выписали какие-то препараты, которые на начала принимать. Но, судя по всему, лечение не помогло.