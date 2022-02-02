Существование полезной дозы алкоголя назвали мифом

До сих пор было принято считать, что очень умеренное потребление алкоголя, например пара бокалов красного вина в день, приносят пользу, снижая риск инфаркта или инсульта. Красное вино, богатое антиоксидантами, даже входит в средиземноморскую диету, которая считается самой полезной для здоровья.

Однако результаты нового масштабного исследования опровергают существование полезной или хотя бы безвредной дозы спиртного.

Авторы проанализировали данные о более чем 350 тысячах британцев в возрасте от 40 до 69 лет, на старте исследования никогда не страдавших от сердечно-сосудистых болезней. Свыше 333 тысяч из них употребляли алкоголь, а почти 22 тысячи никогда не пили. Пьющие участники сообщали о том, сколько они в среднем выпивают за неделю, а также какой тип спиртного предпочитают: пиво, сидр, вино, крепкие напитки. На протяжении в среднем семи лет исследователи собирали информацию обо всех случаях госпитализации участников в связи с сердечно-сосудистыми проблемами.

Анализ собранных данных показал, что у тех участников, которые пили даже меньше пива, сидра или крепких напитков, чем рекомендованная в Великобритании “безопасная” недельная доза — 14 порций спиртного в неделю, — все равно существенно повышен риск оказаться в больнице в связи с острым сердечно-сосудистым приступом. Единственный положительный результат был получен в случае вина — у тех, кто предпочитал этот напиток, оказался немного снижен риск ишемической болезни сердца, однако от других проблем с сердцем и сосудами этот напиток не защищает, пришли к выводу исследователи.