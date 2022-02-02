Существование полезной дозы алкоголя назвали мифом
Риск инфаркта и инсульта повышается даже при очень умеренном потреблении спиртного. К такому выводу пришли исследователи из Университета Англия Раскин, статья которых под заголовком “Алкоголь — миф о сердечно-сосудистой защите” опубликована в журнале Clinical Nutrition.
До сих пор было принято считать, что очень умеренное потребление алкоголя, например пара бокалов красного вина в день, приносят пользу, снижая риск инфаркта или инсульта. Красное вино, богатое антиоксидантами, даже входит в средиземноморскую диету, которая считается самой полезной для здоровья.
Однако результаты нового масштабного исследования опровергают существование полезной или хотя бы безвредной дозы спиртного.
Авторы проанализировали данные о более чем 350 тысячах британцев в возрасте от 40 до 69 лет, на старте исследования никогда не страдавших от сердечно-сосудистых болезней. Свыше 333 тысяч из них употребляли алкоголь, а почти 22 тысячи никогда не пили. Пьющие участники сообщали о том, сколько они в среднем выпивают за неделю, а также какой тип спиртного предпочитают: пиво, сидр, вино, крепкие напитки. На протяжении в среднем семи лет исследователи собирали информацию обо всех случаях госпитализации участников в связи с сердечно-сосудистыми проблемами.
Анализ собранных данных показал, что у тех участников, которые пили даже меньше пива, сидра или крепких напитков, чем рекомендованная в Великобритании “безопасная” недельная доза — 14 порций спиртного в неделю, — все равно существенно повышен риск оказаться в больнице в связи с острым сердечно-сосудистым приступом. Единственный положительный результат был получен в случае вина — у тех, кто предпочитал этот напиток, оказался немного снижен риск ишемической болезни сердца, однако от других проблем с сердцем и сосудами этот напиток не защищает, пришли к выводу исследователи.
Как считает ведущий автор исследования Рудолф Шутте, предыдущие научные данные о том, что умеренное потребление алкоголя якобы полезно для сердца и сосудов, объясняются неверной методологией проведения исследований — информацию о пьющих участниках сравнивали с данными о непьющих. Однако многие непьющие люди отказываются от алкоголя из-за уже имеющихся проблем со здоровьем, поэтому, когда у них случаются инфаркты или инсульты, это не связано с тем, что они не пьют. И из этого вовсе не следует, что умеренное употребление спиртного оказывает защитный эффект.
Шутте и его коллеги в ходе исследования сравнивали данные о тех, кто пил очень мало, с данными о любителях выпить, и получили совершенно иные результаты.