Собчак отказались судить, но истица подаст апелляцию

Однако Эльнару Троицкую такое решение не удовлетворила. “Это не последняя апелляция. Я сразу сказала, что не удивлюсь, если будет отказано. Ответчик рьяно и открыто транслировал свои регалии в ответ на исковое требование, также указывала на свои медийные и родственные связи”, — рассказала Троицкая телеграм-каналу “Звездач”.

Юрист добавила, что во время заседания судья заступилась за ответчика в тот момент, когда она задавала вопросы. “Передавала ли она мое изображение третьим лицам, сколько она заработала на распространении — этой информации представлено не было. Ждем решение суда и будем подавать аппеляцию. Вседозволенность — это, конечно, нонсенс. Получается можно каждого человека снимать, выкладывать, унижать его при этом и еще зарабатывать деньги”, — заключила она.