Без аплодисментов: в Москве простились с Леонидом Куравлевым

Во время церковной службы священник после слов “И сотвори вечную память!” положил в гроб актера разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском усопшего в Царствие Небесное. В грамоте говорится о грехах человека и их отпущении.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице Москвы в закрытом режиме. Гроб с телом актера вынесли под молебен священника, после чего отвезли к месту погребения на Троекуровское кладбище, где похоронена его супруга Нина. Традиционных в таких случаях аплодисментов, которыми провожают в последний путь покойных артистов, не было.

Сын артиста Василий Куравлев заявил на прощании, что отец для него “перешел в другое измерение”, поэтому в будущем они еще смогут общаться.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни от остановки сердца на фоне тяжелых заболеваний. Последние десять лет после смерти горячо любимой жены актер вел затворнический образ жизни и почти ни с кем не общался. В начале января Куравлева экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Также у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. После операции актер почти пошел на поправку, но это был лишь временный эффект. Последние дни актер провел в хосписе, куда был доставлен 21 января из больницы в Коммунарке.

За 65 лет творческой деятельности Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Всенародную зрительскую любовь ему принесли работы в фильмах “Живет такой парень”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Ищите женщину”, “Двенадцать месяцев”, “Семнадцать мгновений весны”, “Афоня”, “Место встречи изменить нельзя” и многих других.