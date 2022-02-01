Влияет ли воздержание от секса на скорость женского увядания

“Причины старения женского организма — абсолютно другие”, — заявила доктор и перечислила основные факторы, влияющие на угасание природной красоты и здоровья.

Гормоны

Главные враги женщин — болезни, связанные со снижением выработки некоторых гормонов.

“В первую очередь, это дисгормональные сбои, связанные с нарушением работы щитовидной железы или синтеза эстрогенов — женских половых гормонов”, — прокомментировала врач.

Такая ситуация может наблюдаться в естественной возрастной период 45+, то есть в перименопаузальный период, иначе говоря, во время климакса. Однако, преждевременное угасание функций женских половых органов может наблюдаться и намного раньше, до 30 лет: связано это с синдромом резистентных яичников или синдромом истощенных яичников.

Ультрафиолет

Многие женщины стремятся получить красивый шоколадный загар, напрочь забывая о том, что солнечные лучи непосредственно приводит к старению клеток, повреждая их. Таким образом, второй фактор, ускоряющий процессы старения женского организма, это ультрафиолет. Коварство невидимых лучей в том, что они не только приводят к появлению мелких морщин, но и увеличивают риски появления новообразований.

Стресс

Третья причина — стресс и сопутствующие ему недуги.

“Если отсутствие полового партнера и половых контактов женщина принимает за стрессорный фактор, и это приводит к нарушению ее психоэмоционального фона и депрессивным расстройствам, то опосредованно через стресс такая причина может повлиять на старение женского организма”, — пояснила гинеколог.

Вредные привычки

Кроме того, подчеркнула медик, процесс старения ускоряют и такие факторы, как курение, неправильное питание, некачественный сон продолжительностью менее восьми часов, длительный прием лекарственных препаратов из-за их токсического воздействия на организм.

Ожирение способствует опущению тазовых органов, большую роль в старении играет дисплазия соединительной ткани, а также семейный анамнез.

И о мифах