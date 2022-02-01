Eesti Kontsert: фортепианные концерты Калле Рандалу отменяются

Концерты Калле Рандалу из цикла Eesti Kontsert “Вечер за роялем” должны были состояться 8 февраля в концертном зале “Ванемуйне”, 10 февраля в концертном зале “Эстония” и 11 февраля в Пярнуском концертном доме. Для обмена билетов просим связаться по эл. почте tagasiost@concert.ee или по телефону 6147 765.