01.02.2022, 21:30
Пресс-релиз Eesti Kontsert: фортепианные концерты Калле Рандалу отменяются(4)
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Из-за нестабильной ситуации в Европе Eesti Kontsert отменяет сольные концерты проживающего в Германии известного пианиста Калле Рандалу в Тарту, Таллинне и Пярну.
Концерты Калле Рандалу из цикла Eesti Kontsert “Вечер за роялем” должны были состояться 8 февраля в концертном зале “Ванемуйне”, 10 февраля в концертном зале “Эстония” и 11 февраля в Пярнуском концертном доме. Для обмена билетов просим связаться по эл. почте tagasiost@concert.ee или по телефону 6147 765.
Билеты можно вернуть до 25 февраля. Заявки на возврат принимаются по следующим адресам электронной почты: pilet.vkm@concert.ee (Vanemuise kontserdimaja), tagasiost@concert.ee (Estonia kontserdisaal) и pilet.pkm@concert.ee (Pärnu kontserdimaja). Необходимо прикрепить к письму билет или фотографию билета, указать имя получателя и номер банковского счета.
Приносим извинения за возникшие неудобства!