ФОТО | Анастасию Заворотнюк сильно изменил рак: в Сеть слили возможное фото актрисы

Уже три года ходят разные слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга. Поговаривают, что актриса после химиотерапии изменилась до неузнаваемости. Все это время в Сети не было новых снимков звезды сериала "Моя прекрасная няня".