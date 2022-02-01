01.02.2022, 15:09
ФОТО | Анастасию Заворотнюк сильно изменил рак: в Сеть слили возможное фото актрисы(18)
ФОТО: Scanpix
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже несколько лет борется c онкологическим заболеванием. Семья актрисы подробностями лечения не делится, передает segodnya.
Уже три года ходят разные слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга. Поговаривают, что актриса после химиотерапии изменилась до неузнаваемости. Все это время в Сети не было новых снимков звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Однако на днях издание kp.ru опубликовало материал о долгах мужа актрисы за превышение скорости.
В статье было добавлено фото Петра Чернышева с камер наблюдения. Рядом с фигуристом сидит женщина. Как предположил Telegram-канал "НеМалахов", на снимке Анастасия Заворотнюк.