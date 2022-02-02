Два предполагаемых внебрачных сына Александра Абдулова встретились на ток-шоу

Александр Коваль попал в поле зрения СМИ в январе, когда в кармане пиджака Александра Абдулова была обнаружена фотография маленького мальчика. Этот малыш якобы и есть Коваль. Его мать рассказала, как была близка с легендой театра и кино, после чего на свет появился он — Александр.

Правда, друзья и коллеги Александра Гаврииловича не верят этому. Их не устраивает внешность молодого человека — нет сходства, харизмы, энергетики звездного отца. Не нравится им и Сергей Шиподько — другой предполагаемый сын звезды, который объявился летом 2021 года. Тогда Шиподько рассказал, что мать перед смертью сообщила: его отец — Абдулов. Никаких доказательств этого, к слову, у него нет.

Пришедшая в студию Первого канала племянница Абдулова сразу же набросилась на якобы звездных сыновей. “Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть”, — обратилась она к Сергею. “Не хочу ничего открывать, у меня проблема с волосами”, — сказал Шиподько.

Этот разговор подхватил друг Абдулова. “А вот Сашка, если бы его попросили, даже парик бы снял и пробежал здесь. Ему не нравилось, что его снимали, когда он болел. А так он очень любил журналистов, любил славу”, — заявил Александр Мягченков.

По сути Ковалю тоже ничего предъявить публике, кроме фото, которое неожиданно оказалось в кармане великого актера. В эфире ток-шоу “Пусть говорят” эксперты предложили матери Коваля прийти на программу и рассказать о романе. “Мама ни за что на свете не придет на передачу, это проблематично. Для нее на всю страну рассказать, как и что… Нет! Тем более люди советского времени — не тот случай”, — завелся Александр.

В финале выпуска специалист вышел с результатами ДНК-теста и объявил: Коваль и Шиподько не являются родственниками. “Значит, один из вас заблуждается”, — отрезал ведущий Дмитрий Борисов. Хотя стоит его подправить: как минимум один. Возможно, заблуждаюются оба.

Чтобы выяснить, являются ли герои программы сыновьями Абдулова, на экспертизу взяли шаль мамы актера, пиджак, в котором Александр Гавриилович снимался и его запонки. Но специалист сразу предупредил — прошло слишком много лет, и исследование может быть неточным. Поэтому племянница согласилась предоставить ДНК брата Абдулова, чтобы определить, кто же настоящий сын.