02.02.2022, 11:01
София Ротару тяжело перенесла коронавирус(3)
ФОТО: screenshot - youtube
София Ротару в Инстаграм рассказала, что заразилась штаммом Омикрон коронавируса. Случилось это еще две недели назад. И хоть говорят, что этот штамм “гуманнее” предыдущих, приятного от встречи с ним было мало.
“Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!“ — обратилась к поклонникам София Ротару.