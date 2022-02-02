ВИДЕО | Новой песней Шнуров взбесил Собчак и Виторгана

В свойственной для себя манере Шнуров припомнил светской львице обо всех скандалах, в которые попадала в последнее время Собчак:

“Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган (о сыне телеведущей, который родился в браке с Максимом Виторганом, но якобы похож на бывшего возлюбленного Собчак, политика Сергея Капкова), “Подумаешь, убила, спешила ж по делам (здесь явный отсыл к смертельному ДТП под Сочи)”… Общий же смысл песни в том, что жизнь Собчак прошла “итого, на манеже” — “скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча”.

Ксения Собчак от песни осталась не в восторге. И дело якобы не в оскорбляющем тексте композиции, а в низком качестве работы. “Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то — наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, “в говно”, но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым ЗОЖником, с лицом, похожим на сморщенную жопу, с текстами уровня “аншлаг-аншлаг” и клипами, на которые жена денег не дает. Просрано все: личная жизнь, группировка, телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант”, — заявила Собчак.

“Или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо! Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу”, — заключила Собчак в своем Instagram. Надо сказать, давно так “кровавую барыню” не цепляли и не выводили на подобные выражения.

Огорчился и Максим Виторган. “Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях. Помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием “Ленинград — лучший корпоратив”. Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала — ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством, хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: “Дядя Шнурик, ты дурак?” — высказался в личном блоге актер.