Слова Вупи Голдберг о холокосте вызвали грандиозный скандал
Американская актриса, писательница и телеведущая Вупи Голдберг подверглась критике после того, как заявила, что “Холокост не связан с расой”, — пишет “Медуза”. И просто критикой дело не ограничилось.
Голдберг несколько раз обозначила свою позицию 31 января в эфире ток-шоу The View на телеканале ABC, которое она ведет с 2007 года. Обращаясь к своим соведущим, она отметила, что нацистская Германия устроила геноцид “двух групп белых людей”, имея в виду евреев и цыган.
Как сообщает The Daily Beast, ведущие ток-шоу обсуждали, что в штате Теннесси из школьной программы убрали культовый графический роман “Маус” о Холокосте, который создал художник Арт Шпигельман. В антифашистском комиксе, получившем Пулитцеровскую премию, евреи изображены в образе мышей, а немцы — в образе кошек. Школьный совет округа Макминн в Теннесси удалил “Мауса” из программы восьмого класса, посчитав, что ненормативная лексика и изображение “обнаженных мышей” не подходят для 13-летних детей.
Ведущие The View посчитали, что школьный совет был не прав, когда вынес такое решение. “Я удивлена, что вас беспокоит то, что там была обнаженная натура, — сказала Голдберг, обращаясь к школьному совету. — Я имею в виду, что речь идет о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, но вас это не беспокоит?”
“Давайте будем честны, Холокост — это не о расе. Нет, не в расе дело”, — заявила Голдберг, несколько раз повторив фразу “Это не о расе”. На уточняющий вопрос, что такое Холокост, Голдберг сказала: “Это о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку”. Соведущие Голдберг возразили ей; так, Ана Наварро напомнила, что нацисты выступали за “превосходство белой расы” и преследовали евреев и цыган. “Но это две группы белых людей”, — прокомментировала Голдберг. Соведущая Сара Хейнс сказала, что нацисты “не считали их белыми”.
Голдберг продолжила: “Но вы упускаете суть! Как только вы превращаете это в расовую проблему, дальше все идет по накатанной. А вещи надо называть своими именами. Это то, как люди относятся друг к другу. Это проблема”.
После эфира представители государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше отправили Голдберг в твиттере ссылку на курс “Холокост — уничтожение европейских евреев”. Мемориальный музей Холокоста в США, в свою очередь, заявил, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии, а “евреев определяли не по религии, а по расе”. “Расистские убеждения нацистов способствовали геноциду и массовым убийствам”, — заявили в музее.
Вупи Голдберг раскритиковала Антидиффамационная лига — американская еврейская правозащитная организация, которая борется с антисемитизмом. “Нет, Вупи Голдберг, Холокост — это систематическое уничтожение нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой”, — заявил глава организации Джонатан Гринблатт. Он отметил, что нацисты использовали расистскую пропаганду, чтобы оправдать убийство шести миллионов евреев.
Бывшая соведущая Голдберг по The View Меган Маккейн заявила, что “антисемитизм — это рак и яд, который все чаще оправдывается в нашей культуре и на телевидении”.
После критических замечаний Вупи Голдберг извинилась за свое высказывание. “В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост — „это не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку“. Мне следовало сказать, что он связан и с тем, и с другим”, — говорится в ее заявлении. Голдберг добавила, что всегда поддерживала евреев. “Мне жаль, что я причинила боль”, — заключила актриса.
Пока история закончилась тем, что Голдберг отстранили на две недели от участия в шоу. Президент телекомпании ABC News Ким Годвин пояснила, что высказывание оскорбительное, актрисе дали время осознать, к чему могут привести такие слова.