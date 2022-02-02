Слова Вупи Голдберг о холокосте вызвали грандиозный скандал

Голдберг несколько раз обозначила свою позицию 31 января в эфире ток-шоу The View на телеканале ABC, которое она ведет с 2007 года. Обращаясь к своим соведущим, она отметила, что нацистская Германия устроила геноцид “двух групп белых людей”, имея в виду евреев и цыган.

Как сообщает The Daily Beast, ведущие ток-шоу обсуждали, что в штате Теннесси из школьной программы убрали культовый графический роман “Маус” о Холокосте, который создал художник Арт Шпигельман. В антифашистском комиксе, получившем Пулитцеровскую премию, евреи изображены в образе мышей, а немцы — в образе кошек. Школьный совет округа Макминн в Теннесси удалил “Мауса” из программы восьмого класса, посчитав, что ненормативная лексика и изображение “обнаженных мышей” не подходят для 13-летних детей.

Ведущие The View посчитали, что школьный совет был не прав, когда вынес такое решение. “Я удивлена, что вас беспокоит то, что там была обнаженная натура, — сказала Голдберг, обращаясь к школьному совету. — Я имею в виду, что речь идет о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, но вас это не беспокоит?”

“Давайте будем честны, Холокост — это не о расе. Нет, не в расе дело”, — заявила Голдберг, несколько раз повторив фразу “Это не о расе”. На уточняющий вопрос, что такое Холокост, Голдберг сказала: “Это о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку”. Соведущие Голдберг возразили ей; так, Ана Наварро напомнила, что нацисты выступали за “превосходство белой расы” и преследовали евреев и цыган. “Но это две группы белых людей”, — прокомментировала Голдберг. Соведущая Сара Хейнс сказала, что нацисты “не считали их белыми”.

Голдберг продолжила: “Но вы упускаете суть! Как только вы превращаете это в расовую проблему, дальше все идет по накатанной. А вещи надо называть своими именами. Это то, как люди относятся друг к другу. Это проблема”.