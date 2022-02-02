Задержан вероятный сообщник нападения на вдову Градского — человек из “своих”

Как сообщает “Пятый канал”, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на женщину. При этом сами преступники сейчас находятся вне России.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных подрезали на своем автомобиле машину, за рулем которой была Марина Коташенко, затем подсели к ней и, угрожая оружием, вынудили вернуться домой и отдать им 100 миллионов рублей, которые она хранила в сумке под кроватью. Этот инцидент произошел 16 января.