Пять мужских имён, обладатели которых изменяют чаще всего

Специалист по именам Борис Хигир просмотрел все опросы и имеющуюся информацию и пришёл к выводу, что среди изменщиков чаще всего встречаются пять имен, приведённых ниже.

Иван

Мужчины с именем Иван очень любят свою семью и ценят избранницу, вот только и от интрижки на стороне им отказаться сложно. И причины для них могут быть совершенно разными — иногда нужно утолить инстинкт хищника, а иногда — отомстить второй половинке. В таком случае их целью может стать даже лучшая подруга супруги.

Василий

Носители этого имени способны очаровать кого угодно — они умеют красиво ухаживать и готовы прийти на помощь в сложной ситуации. Со своей дамой сердца эти рыцари ведут себя идеально, вот только сколько таких дам у Василия — никому не известно. И что самое страшное — избранницы таких парней даже не догадываются о своих конкурентках.

Андрей

Пройти мимо Андреев может только самая стойкая девушка, потому как они всегда привлекают своей уверенностью и независимостью. Мужчины с этим именем готовы решить все проблемы избранницы и стать для неё опорой, но покушения на свой авторитет они не потерпят. Стоит Андреям услышать слова критики, как они мгновенно оказываются в постели другой девушки, где он точно всех устраивает.

Дмитрий

Любвеобильности Дмитриев можно только позавидовать — они способны парой точных слов и верных взглядов расположить к себе даже самую неприступную девушку. Мужчины с этим именем долго своей победой не наслаждаются и спустя некоторое время направляются к новой цели, легко расставшись с избранницей. Примечательно, что одновременно их может быть несколько.

Пётр

Если мужчины из списка выше жаждут новых романов ради чувств, то у Петров иной взгляд на женщин. Носители этого имени обладают неуёмной сексуальной энергией, которую нужно куда-то расходовать, а потому одной избранницы ему будет не хватать. В окружении Петров всегда есть дополнительные красотки, которые имеют для него конкретную ценность. Исправить таких мужчин невозможно — здесь стоит либо расстаться, либо смириться.