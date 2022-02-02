Культура
02.02.2022, 21:30

22 февраля Русский театр покажет в Нарве спектакль “Танец Дели”

 
Pressifoto
Тепло и радостно возвращаться не просто в любимый город, а в город, где тебя ждут. Именно поэтому, второй раз в феврале Русский театр посетит Нарву — 22 февраля в 19:00 на сцене Vaba Lava будет показана одна из премьер 2021 года — спектакль “Танец Дели”, по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке художественного руководителя театра Филиппа Лося.

Иван Вырыпаев — один из самых известных и востребованных сегодня российских драматургов. Его пьеса “Танец Дели” состоит из семи историй, происходящих в одном и том же месте с одними и теми же людьми. В каждой истории один из героев теряет близкого, но вдруг понимает, что образовавшаяся пустота заполняется не чувствами по этому поводу, а неповторимым танцем “Дели” вобравшем в себя великую боль и растворившем её. Ведь в итоге, боль и красота имеют общее начало и общий конец.

“Филипп Лось сохранил и усилил ту нежную интонацию, которая разлита во всей пьесе — и без которой спектакль, может быть, дошел бы до сознания, но вряд ли затронул бы глубинные пласты души…” — написал о спектакле известный театральный критик Борис Тух, уточнив, что, возможно, “Танец Дели” — спектакль не всех, но, мы бы добавили, что он определенно для тех, кто готов открыть своё сердце. Думать, чувствовать и проживать вместе с любимыми актёрами Русского театра.

Режиссёр — Филипп Лось

Художник — Эллен-Алиса Хассельбах

Хореограф — Ольга Привис

Музыкальное оформление — Александр Жеделёв

Художник по свету — Антон Андреюк

Помощник режиссёра — Екатерина Егорова

В ролях:

Екатерина — Анастасия Цубина

Валерия — Елена Яковлева

Андрей — Александр Жиленко

Медсестра — Татьяна Егорушкина

Алина Павловна (мама) — Татьяна Космынина

Ольга — Наталья Мурина

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