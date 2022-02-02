22 февраля Русский театр покажет в Нарве спектакль “Танец Дели”

Иван Вырыпаев — один из самых известных и востребованных сегодня российских драматургов. Его пьеса “Танец Дели” состоит из семи историй, происходящих в одном и том же месте с одними и теми же людьми. В каждой истории один из героев теряет близкого, но вдруг понимает, что образовавшаяся пустота заполняется не чувствами по этому поводу, а неповторимым танцем “Дели” вобравшем в себя великую боль и растворившем её. Ведь в итоге, боль и красота имеют общее начало и общий конец.