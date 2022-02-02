22 февраля Русский театр покажет в Нарве спектакль “Танец Дели”
Иван Вырыпаев — один из самых известных и востребованных сегодня российских драматургов. Его пьеса “Танец Дели” состоит из семи историй, происходящих в одном и том же месте с одними и теми же людьми. В каждой истории один из героев теряет близкого, но вдруг понимает, что образовавшаяся пустота заполняется не чувствами по этому поводу, а неповторимым танцем “Дели” вобравшем в себя великую боль и растворившем её. Ведь в итоге, боль и красота имеют общее начало и общий конец.
“Филипп Лось сохранил и усилил ту нежную интонацию, которая разлита во всей пьесе — и без которой спектакль, может быть, дошел бы до сознания, но вряд ли затронул бы глубинные пласты души…” — написал о спектакле известный театральный критик Борис Тух, уточнив, что, возможно, “Танец Дели” — спектакль не всех, но, мы бы добавили, что он определенно для тех, кто готов открыть своё сердце. Думать, чувствовать и проживать вместе с любимыми актёрами Русского театра.
Режиссёр — Филипп Лось
Художник — Эллен-Алиса Хассельбах
Хореограф — Ольга Привис
Музыкальное оформление — Александр Жеделёв
Художник по свету — Антон Андреюк
Помощник режиссёра — Екатерина Егорова
В ролях:
Екатерина — Анастасия Цубина
Валерия — Елена Яковлева
Андрей — Александр Жиленко
Медсестра — Татьяна Егорушкина
Алина Павловна (мама) — Татьяна Космынина
Ольга — Наталья Мурина