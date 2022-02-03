Визуальная музыка Алексея Ботвинова в концертном зале “Эстония”

Ботвинов решил поменять испытанный столетиями формат классического концерта, обратившись к синтезу классической музыки и новейших технологий. Маппинг-шоу на рояле вызывает невероятный эффект, и не только в Одессе — родном городе музыканта.

Алексей Ботвинов — самый известный пианист Украины, выдающийся музыкант и руководитель широко известного в Европе фестиваля классической музыки Odessa Classics. На родине народного артиста его называют “символом высокого духа”. Музыкант удостоен высокого признания за свои интерпретации музыки Рахманинова. Ботвинов также известен тем, что он стал единственным пианистом, исполнившим баховские “Вариации Гольдберга” более 300 раз на различных концертных площадках.

В последнее время Ботвинов все больше увлечен визуализацией музыки. “Я работаю в этой сфере более десяти лет и, наверное, меня можно считать первопроходцем в Украине. За это время мы прошли большой путь в области видеотехнологий. Поначалу просто использовался экран как в кинотеатре, затем светодиодные экраны, потом были большие видеомаппинги на фасадах зданий, а теперь мы придумали маппинг-шоу для поверхности белого рояля — именно белого, потому что на черном ничего не видно. На мой взгляд, такой подход интересен как знатокам классической музыки, так и молодежи”, — отметил Ботвинов.

По этой причине специально для сегодняшнего концерта традиционное черное фортепиано Steinway в концертном зале “Эстония” было заменено белым пианино.

После концерта в Таллинне музыкант сразу же отправится в Швейцарию, где у него запланировано выступление в цюрихском концертном зале “Тонхалле”.

Фестиваль MustonenFest — один из старейших музыкальных фестивалей в Эстонии — проходит с 27 января по 6 февраля на различных концертных площадках в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви. В роли организатора фестиваля выступает Eesti Kontsert.