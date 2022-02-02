Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

Последние 20 лет Моника Витти не появлялась на публике. В 2018-м стало известно, что у неё болезнь Альцгеймера; причиной смерти могут быть последствия этой болезни.

Моника Витти (настоящее имя Мария Луиза Чечарелли) родилась 3 ноября 1931 года в Риме; псевдоним она образовала от фамилии матери — Аделины Виттилья. В 16 лет она поступила в римскую Национальную академию драматического искусства, и после её окончания играла в театре, а также снималась в небольших ролях в кинофильмах и телесериалах.

Первую большую роль Витти получила в 1958 году в картине Марио Амендоли “Tрoицa”. В конце 1950-х она познакомилась с режиссером Микеланджело Антониони; они стали парой, хотя и не зарегистрировали брак. Витти прославилась именно после работы с Антониони — сыграв в его фильмах “Приключение” 1960 года, “Ночь” 1961-го, “Затмение” 1962-го и “Красная пустыня” 1964-го. За “Приключение” Витти была номинирована на итальянскую версию “Золотого глобуса” — премию “Globo d’oro”.

Отношения актрисы и режиссера испортились в конце 1960-х. Они прекратили совместную работу, а позже, по воспоминаниям Витти, Антониони с ней расстался. Она же снималась у других известных постановщиков — Роже Вадима, Тинто Брасса, Марио Моничелли, Луиса Бунюэля.

Всего Моника Витти снялась в 63 картинах. У неё шесть премий имени Давида Донателло — одной из главных итальянских кинонаград, есть почетный “Золотой лев” Венецианского кинофестиваля, а также “Серебряный медведь” Берлинского смотра, полученный ею за роль в фильме “Флирт” 1983 года. Отметим, что она разделила “Медведя” с советской актрисой Инной Чуриковой, награжденной за “Военно-полевой роман”.

Драма “Флирт” стала одной из последних её работ в кино; поставил картину Роберто Руссо, а Моника Витти помимо исполнения главной роли была одним из соавторов сценария. После этой ленты она снималась редко, а потом и вовсе прекратила светскую жизнь. Вместе с Руссо, с которым она была вместе с 1973 года, а расписалась в 2000-м, Моника Витти жила в Риме, в собственном доме.