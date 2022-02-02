02.02.2022, 17:21
ВИДЕО | Супруга Карпина сняла музыкальный клип в подарок мужу на 53-летие
ФОТО: Instagram
Даша Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, подарила мужу музыкальный клип в собственном исполнении в честь его 53-летия.
“Любимый, лучший подарок — сделанный своими руками! И сегодня, в твой день рождения, он именно такой! Каждое слово этой песни — для тебя и про тебя! Люблю! С днем рождения!”, — написала под клипом Карпина.
“Спасибо большое родная❤️😍🥰”, — написал в комментариях Валерий Карпин.