С осложнениями после ковида госпитализирован иллюзионист Андрей Сафронов

“Я не слежу за программой, мы с Ильей давно уже в ней не участвуем. А вообще-то мы всегда были скептиками, и он, и мы. Сергей (позже Сергей Сафронов тоже покинул шоу, — прим. ред.) стал ведущим, да, но это не значит, что скептицизм пропал. Всегда, когда мы видим экстрасенсов, у нас первая задача — разоблачить, если они ложные, всегда так было на передаче. Мы садились у монитора и следили, так сказать, за чистотой проведения эксперимента. Если мы видели, что где-то экстрасенс мог “шаманить” потихонечку, прибегать к трюковым ходам, то, конечно же, мы это пресекали. Так что Сергей как был скептиком, так и остался”, — вспоминал иллюзионист.