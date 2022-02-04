Определено влияние хентай на реальные отношения людей

Исследователи из Университета Маккуори (Австралия) и Стокгольмского университета (Швеция), статья которых опубликована в журнале Sexologies, впервые занялись изучением психологических особенностей людей, увлекающихся хентай — очень популярным во всем мире жанром порнографии, основанным на персонажах аниме (японской мультипликации).

Для этого ученые провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 208 добровольцев разных полов, средний возраст которых составлял 21 год. Среди них 29% были потребителями и хентай, и обычного порно, 38% не смотрели хентай, но увлекались другими видами порно, а 33% не смотрели никакого порно вообще.

Помимо ответов на вопросы, участникам нужно было оценивать степень сексуальной привлекательности различных порнографических изображений

Анализ результатов опроса показал, что, как и ожидалось, любителям хентай изображения персонажей аниме кажутся более привлекательными, чем участникам из двух других групп. Однако никакой разницы в степени привлекательности изображений реальных людей между группами замечено не было. То есть увлечение мультипликационными персонажами никак не отразилось на восприятии участников из этой группы: им точно так же, как и остальным, в увиденных картинках с живыми людьми что-то понравилось больше, а что-то меньше.

Аналогично любителям хентай, конечно, больше хотелось бы завести романтические отношения с персонажем аниме. Но это никак не сказывается на их желании завести роман с живым человеком — в этом пункте они показали примерно такие же результаты, как и участники из других групп.

Еще одно открытие — вопреки ожиданиям исследователей, в основе увлечения хентай, судя по всему, не лежит подсознательный страх перед отношениями с реальным человеком. Во всяком случае, ученые не нашли разницы между группами в желании избежать эмоциональной привязанности в отношениях. В то же время у любительниц (но не у любителей) хентай выявили более высокий, чем у женщин, не смотрящих порно, уровень тревожности, связанный с отношениями.