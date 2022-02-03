“Куча нечистот” и “кариес”: хайпанувшго на песне о Собчак Сергея Шнурова продолжают оскорблять(8)
Вышедший на днях клип “Шмарофон”, где новая творческая пассия Сергея Шнурова Зоя воспела аморальное поведение Ксении Собчак вызвал небывалую встречную волну ненависти. Вчера не вполне парламентскими выражениями ответили сама героиня песни и ее бывший муж Максим Виторган, общий сын которых, если верить Шнурову, от другого отца. На этом дело не закончилось.
Второй муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, также прокомментировал новое творение Шнура. «Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина. И это вопрос опять же к питерским властям — почему они у себя в городе так плохо убираются», — недвусмысленно заявил Константин (ранее Шнуров выпустил клип про "бегловскую лопатку", где "Ленинград" критиковал уборку Петербурга на фоне помойки и куч снега).
Не мог пройти мимо скандала и Иосиф Пригожин. Он и в принципе старается успевать везде и комментировать почти всё, а уж тем более когда дело касается заклятого врага! «Я не фанат Ксении, но соглашусь с ее постом и оценками. Это ниже пояса, так некрасиво и не по-мужски. Его шутки о том, что ребенок от одного, а воспитывает другой — так неэтичны. Я в шоке, что сегодня стало возможным пуляться дерьмом друг в друга, а все стоят и наблюдают. И люди, которые оказываются случайными свидетелями, вынуждены это нюхать», — заявил он.
Между делом Иосиф Игоревич вспомнил, как Сергей Шнуров однажды обидел Валерию и публично ее унизил. «Для меня история предельно понятна — низкий и опустившийся человек. Когда он меня оклеветал, опубликовал мою частную СМС и задел мою жену, ее профессиональные качества, то даже перед женщиной не стал извиняться. Опустившийся парень, что тут еще добавишь», — добавил продюсер.
«Пока оттуда сверху распоряжение не упадет, что ему попу надо набить ремнем, это так и будет продолжаться. Потому что, судя по всему, он никого не слышит. Шнур — это верёвка на шее у человека, безнаказанность. Что мы ждём от своих западных псевдопартнёров, если изнутри всё разрушаем, если у нас кариес на зубах, который мы не можем никак залечить? Шнуров — это кариес на зубах», — резюмировал продюсер.