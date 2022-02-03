“Куча нечистот” и “кариес”: хайпанувшго на песне о Собчак Сергея Шнурова продолжают оскорблять

Второй муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, также прокомментировал новое творение Шнура. «Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина. И это вопрос опять же к питерским властям — почему они у себя в городе так плохо убираются», — недвусмысленно заявил Константин (ранее Шнуров выпустил клип про "бегловскую лопатку", где "Ленинград" критиковал уборку Петербурга на фоне помойки и куч снега).

Не мог пройти мимо скандала и Иосиф Пригожин. Он и в принципе старается успевать везде и комментировать почти всё, а уж тем более когда дело касается заклятого врага! «Я не фанат Ксении, но соглашусь с ее постом и оценками. Это ниже пояса, так некрасиво и не по-мужски. Его шутки о том, что ребенок от одного, а воспитывает другой — так неэтичны. Я в шоке, что сегодня стало возможным пуляться дерьмом друг в друга, а все стоят и наблюдают. И люди, которые оказываются случайными свидетелями, вынуждены это нюхать», — заявил он.

Между делом Иосиф Игоревич вспомнил, как Сергей Шнуров однажды обидел Валерию и публично ее унизил. «Для меня история предельно понятна — низкий и опустившийся человек. Когда он меня оклеветал, опубликовал мою частную СМС и задел мою жену, ее профессиональные качества, то даже перед женщиной не стал извиняться. Опустившийся парень, что тут еще добавишь», — добавил продюсер.

«Пока оттуда сверху распоряжение не упадет, что ему попу надо набить ремнем, это так и будет продолжаться. Потому что, судя по всему, он никого не слышит. Шнур — это верёвка на шее у человека, безнаказанность. Что мы ждём от своих западных псевдопартнёров, если изнутри всё разрушаем, если у нас кариес на зубах, который мы не можем никак залечить? Шнуров — это кариес на зубах», — резюмировал продюсер.