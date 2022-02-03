Разное
03.02.2022, 12:21

Курица поставила на уши весь Пентагон

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ФОТО: Twitter

Вооруженная служба безопасности Пентагона, мимо которой, как говорится, и мышь не проскочит, обнаружила на территории живую курицу, пишет Gulf News.

По данным WP, птица оказалась возле контрольно-пропускного пункта штаб-квартиры, расположение которого не разрешается разглашать. Как пишет Gulf News, сотрудники службы охраны загнали курицу в угол, а затем схватили и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.

Как домашняя птица прокралась мимо охраны и проникла на территорию штаб-квартиры Минобороны США пока неизвестно. “Курицу поймали, когда она кралась по зоне безопасности в Пентагоне (мы не шутим)”, — сообщили в зоозащитной организации, опубликовав фотографии курицы.

Сейчас в Лиге защиты животных Арлингтона думают над кличкой для курицы, о чем и спросили своих подписчиков. Американцы предлагают назвать птицу “полковником Сандерсом” или “Хенни Пенни” (персонаж английской народной сказки про курицу). Также шутники вспоминают всех шпионов, работавших против США.

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