Курица поставила на уши весь Пентагон

По данным WP, птица оказалась возле контрольно-пропускного пункта штаб-квартиры, расположение которого не разрешается разглашать. Как пишет Gulf News, сотрудники службы охраны загнали курицу в угол, а затем схватили и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.

Как домашняя птица прокралась мимо охраны и проникла на территорию штаб-квартиры Минобороны США пока неизвестно. “Курицу поймали, когда она кралась по зоне безопасности в Пентагоне (мы не шутим)”, — сообщили в зоозащитной организации, опубликовав фотографии курицы.

Сейчас в Лиге защиты животных Арлингтона думают над кличкой для курицы, о чем и спросили своих подписчиков. Американцы предлагают назвать птицу “полковником Сандерсом” или “Хенни Пенни” (персонаж английской народной сказки про курицу). Также шутники вспоминают всех шпионов, работавших против США.