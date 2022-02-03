Невролог объяснил, как перехитрить смертельные болезни, которые часто приходят во сне

Не ешьте жирное после полуночи

Врач советует не есть на ночь, не только чтобы сберечь фигуру. После полуночи активизируется печень и желчно-выделительная система, а потому жирная пища способна серьёзно ударить по здоровью и вызвать обострение холецистита.

Не тренируйтесь на ночь

Оказывается, фитнес и ЛФК не всегда приносят пользу. По словам Евдокимова, тренировки перед сном не только бодрят и мешают настроиться на спокойный лад, но и очень опасны для диабетиков. С часу до трёх уровень сахара в крови падает, а упражнения могут вызвать гипогликемию.

Не вскакивайте с кровати

Этот совет пригодится для людей всех возрастов. После будильника не стоит выпрыгивать из постели навстречу трудовым будням — такой перепад давления может навредить и вызвать ишемию, гипертонический криз, а также другие сердечно-сосудистые заболевания вроде инфаркта, инсульта и прочих. Невролог советует вставать постепенно — полминуты полежать с открытыми глазами, а после ещё полминуты посидеть на кровати. Так организм успеет проснуться и наладить кровообращение.

Пейте больше воды

Кровь имеет свойство сгущаться, и самый опасный период настаёт с четырёх до шести утра. Чтобы уменьшить риск инфарктов и инсультов, стоит действовать на опережение и вечером выпивать стакан воды — он поможет разжижению крови. А такой же стакан с водой по утрам будет запускать работу желудочно-кишечного тракта и метаболизм. Этот простой способ поможет проснуться и восстановить водный баланс в организме.