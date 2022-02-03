Взялась за грудь: Ирина Дубцова удалила импланты

“Меня избавили от грудных имплантов. Я натюрель уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня “толстили”. Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели”, — подчеркнула артистка.

Пока певица абсолютно довольна тем, как она выглядит. Прибегать к услугам хирургов в ближайшие годы Дубцова точно не намеревалась.

Однако пришлось. Сейчас звезда находится в больнице. Вчера она призналась, что перенесла экстренную операцию, но о причинах хирургического вмешательства умолчала. “Я не делюсь в социальных сетях какими-то личными вещами. Здесь только работа и отдых. Есть темы, на которые я точно говорить не буду. Вообще я рассказала об операции только из-за того, что была вынуждена отменить запланированный на четвертое февраля концерт”, — подчеркнула артистка.

После перенесенной операции Ирина чувствует себя хорошо. Пока неизвестно, когда звезду выпишут из больницы, но она сама уже вовсю мечтает о работе. 14 февраля выйдет новый альбом Дубцовой, в котором, по ее обещаниям, будет немало ярких хитов.