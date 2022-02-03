Лепсу и Агаларову грозит тюремное заключение за браконьерство

Осуществляющие охоту были задержаны, но потом их отпустили. При этом в их телефонах была обнаружена переписка, доказывающая, что они поставляли мясо незаконно. По словам адвоката, за подобное преступление может грозить административная или даже уголовная ответственность.

“258 статья предусматривает уголовную ответственность за незаконную охоту. По первой части ответственность может быть либо в форме штрафа до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет”, — рассказал адвокат Евгений Корчаго.

Евгений отметил, что если незаконная охота осуществлялась группой лиц или в особо крупном размере, то уголовная ответственность наступает в виде лишения свободы от 3-5 лет.

“Если убит лось или медведь, то сумма ущерба относится к крупному размеру и наступает уголовная ответственность”, — отметил он.