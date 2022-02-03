КАК ЭТО БЫЛО | Результаты первого полуфинала "Eesti laul": Нечаева, Зевакин и Лепланд в финале!

В финал по итогам голосования прошли:

1. Elysa “Fire”

2. Andrei Zevakin feat. Grete Paia “Mis nüüd saab”

3. Стиг Ряста “Interstellar”

4. Элина Нечаева “Remedy”

5. Отт Лепланд “Aovalguses”

Bublik вел прямую текстовую трансляцию полуфинала. Ниже вы сможете прочитать все подробности конкурса.

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Порядок выступления участников I полуфинала и номера для голосования:

1. Elysa “Fire”: 900 7001

2. Helen “Vaata minu poole”: 900 7002

3. Andrei Zevakin feat. Grete Paia “Mis nüüd saab”: 900 7003

4. Alabama Watchdog “Move On”: 900 7004

5. Мерилин Мялк “Little Girl”: 900 7005

6. Стиг Ряста “Interstellar”: 900 7006

7. Трийн Нийтоя и Франц Тикерпуу “Laululind”: 900 7007

8. Кайа-Лийза Кеслер “Vaikus”: 900 7008

9. Элина Нечаева “Remedy”: 900 7009

10. Отт Лепланд “Aovalguses”: 900 7010

*Певицы Elysa и Мерилин Мялк примут участие в конкурсе по видеосвязи.

Стоимость звонка 1.60 евро. Проголосовать также можно, отправив SMS-сообщение с номером понравившейся песни на номер 13013. Голосование откроется во время трансляции.

Второй полуфинал состоится 5 февраля, финал — 12 февраля. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на “Евровидении” в Турине.

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