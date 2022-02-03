ОНЛАЙН-БЛОГ | Нечаева, Зевакин, Лепланд? Кто представит Эстонию на Евровидении?

Bublik ведет прямую текстовую трансляцию полуфинала.

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Порядок выступления участников I полуфинала и номера для голосования:

1. Elysa “Fire”: 900 7001

2. Helen “Vaata minu poole”: 900 7002

3. Andrei Zevakin feat. Grete Paia “Mis nüüd saab”: 900 7003

4. Alabama Watchdog “Move On”: 900 7004

5. Мерилин Мялк “Little Girl”: 900 7005

6. Стиг Ряста “Interstellar”: 900 7006

7. Трийн Нийтоя и Франц Тикерпуу “Laululind”: 900 7007

8. Кайа-Лийза Кеслер “Vaikus”: 900 7008

9. Элина Нечаева “Remedy”: 900 7009

10. Отт Лепланд “Aovalguses”: 900 7010

*Певицы Elysa и Мерилин Мялк примут участие в конкурсе по видеосвязи.

Стоимость звонка 1.60 евро. Проголосовать также можно, отправив SMS-сообщение с номером понравившейся песни на номер 13013. Голосование откроется во время трансляции.

Второй полуфинал состоится 5 февраля, финал — 12 февраля. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на “Евровидении” в Турине.

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