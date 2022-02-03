6 причин, по которым женщина может не хотеть секса

Сразу стоит сказать, что не хотеть секса в любом возрасте — совершенно нормально. Например, одно дело, когда мы влюблены, бабочки порхают в животе и тело сладко ноет при одной мысли о конкретном человеке. И совсем другое — когда с этим человеком вы уже живете под одной крышей много лет и знаете друг друга до последних “трещинок”. Но есть и другие факторы, которые сильно влияют на желание (и нежелание) заниматься сексом.

1. Физическое состояние женщины

В 20 лет и в 50 гормональный фон разный, состояние тела сильно отличается — нет ничего удивительного, что и уровень либидо тоже может быть другим. И вовсе не факт, что в 20 он выше — к счастью, если женщина годами стремится узнать себя и свое тело (и придерживается принципов велнеса), то с возрастом ее желание секса может и вырасти.

На либидо напрямую влияют болезни и гормональные скачки (даже день цикла имеет значение), а также то, какие таблетки вы принимаете. Гормональные контрацептивы, антидепрессанты, противосудорожные или некоторые другие препараты могут отбить желание заниматься сексом.

2. Анатомические особенности

Если у девушки вагинизм, воспаления шейки матки или влагалища, то есть просто больно заниматься сексом. По этой причине его и не хочется. Тут выход только один — обратиться к хорошему гинекологу, пройти полную диагностику и вылечиться. Возможно, потребуется еще и консультация психолога.

Может статься, на возвращение либидо уйдет много времени. Но это все равно лучше, чем терпеть и страдать, сжав зубы и имитируя оргазмы, чтобы не обидеть партнера.

3. Вредные привычки

Сюда относятся не только алкоголь и сигареты, но и отсутствие спорта — да хотя бы просто прогулок на свежем воздухе. Прибавим еще постоянный стресс, чрезмерную загруженность на работе — и станет понятно, что женщине в таком состоянии добраться бы до дому. Хоть тушкой, хоть чучелком. И упасть спать.

4. Недостаток сна и бессонница