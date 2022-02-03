6 причин, по которым женщина может не хотеть секса(12)
Когда женщине секса по разным причинам не хочется, она начинает чувствовать себя какой-то “не такой”. Почему либидо может пропадать, где его искать и нормально ли в принципе не хотеть постельных утех? — задаются вопросом 7sisters.
Сразу стоит сказать, что не хотеть секса в любом возрасте — совершенно нормально. Например, одно дело, когда мы влюблены, бабочки порхают в животе и тело сладко ноет при одной мысли о конкретном человеке. И совсем другое — когда с этим человеком вы уже живете под одной крышей много лет и знаете друг друга до последних “трещинок”. Но есть и другие факторы, которые сильно влияют на желание (и нежелание) заниматься сексом.
1. Физическое состояние женщины
В 20 лет и в 50 гормональный фон разный, состояние тела сильно отличается — нет ничего удивительного, что и уровень либидо тоже может быть другим. И вовсе не факт, что в 20 он выше — к счастью, если женщина годами стремится узнать себя и свое тело (и придерживается принципов велнеса), то с возрастом ее желание секса может и вырасти.
На либидо напрямую влияют болезни и гормональные скачки (даже день цикла имеет значение), а также то, какие таблетки вы принимаете. Гормональные контрацептивы, антидепрессанты, противосудорожные или некоторые другие препараты могут отбить желание заниматься сексом.
2. Анатомические особенности
Если у девушки вагинизм, воспаления шейки матки или влагалища, то есть просто больно заниматься сексом. По этой причине его и не хочется. Тут выход только один — обратиться к хорошему гинекологу, пройти полную диагностику и вылечиться. Возможно, потребуется еще и консультация психолога.
Может статься, на возвращение либидо уйдет много времени. Но это все равно лучше, чем терпеть и страдать, сжав зубы и имитируя оргазмы, чтобы не обидеть партнера.
3. Вредные привычки
Сюда относятся не только алкоголь и сигареты, но и отсутствие спорта — да хотя бы просто прогулок на свежем воздухе. Прибавим еще постоянный стресс, чрезмерную загруженность на работе — и станет понятно, что женщине в таком состоянии добраться бы до дому. Хоть тушкой, хоть чучелком. И упасть спать.
4. Недостаток сна и бессонница
А вот недостаток сна приводит к тому, что человек в принципе становится неспособен к нормальной жизни. Известно, что если долго лишать человека возможности высыпаться, то он становится порой неадекватным, агрессивным и раздражительным. Хочется секса? Попробуйте просто хорошенько выспаться хотя бы пару дней. Возможно, ваши желания и фантазии вас очень приятно удивят.
5. Низкая самооценка и неприятие своего тела
Если женщина недовольна своим телом и видит в зеркале только ненавистные лишние килограммы, морщины, складки и прочие неприятности, то ей вряд ли захочется делать это тело счастливым. В том числе — с помощью секса.
В этом случае нужно разобраться с внутренними установками и, возможно, начать что-то делать в сторону принятия себя. С психологом или благожелательным тренером по фитнесу, в духовных и телесных практиках.
6. Недоверие партнеру
Речь не только о сексуальных фантазиях (и невозможности напрямую рассказать о них), но и о простых бытовых вещах. Если женщина не может доверять партнеру или больше не любит его, если она пережила с его стороны эмоциональное или психологическое насилие, то секс вряд ли будет в радость. Точнее, его не будет вовсе — с какой-то вероятностью.
Если есть возможность как-то изменить свои отношения с партнером, то этим стоит заняться поскорее (например, с помощью семейного терапевта). Если же это явный тупик — возможно, честнее и проще расстаться, чтобы вернуть себе радости жизни. И секса.