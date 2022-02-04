“Хочу замуж”: Стася Милославская почти требует от Александра Петрова предложение руки и сердца

Когда Саша Петров ходил на интервью к Юрию Дудю, то ответил, что его мечта — завоевать “Оскар” и стать популярным на Западе. Но, похоже, пока это лучше удается его возлюбленной, 26-летней актрисе Стасе Милославской. И когда ей припоминают те слова бойфренда, то она начинает злиться. “Что вы так к этому цепляетесь? У меня нет ответа на его слова. Но “Оскар” — это не конкретно, что человек хочет статуэтку. Это про стремление прыгнуть выше головы и развиваться. Поэтому я не понимаю, почему все всегда цитируют и воспринимают это слишком буквально”, — заявила звезда.

Милославская говорит, что Саша очень чуткий и внимательный молодой человек. Когда она узнала о том, что ее утвердили, то поддерживал и давал напутствия. А после выхода сезона сам смотрел с любимой проект Netflix “С холода”. “Мы с ним весь день сидели дома, смотрели от первой до последней серии”, — признается актриса.

В эфире шоу “Авторадио OnAir” Стася ответила на вопрос о предстоящей свадьбе. Поклонники ждут, когда же Петров сделает предложение руки и сердца любимой, но пока этого не происходит. “Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала”, — заявила звезда сериала.

Слухи о романе Александра и Стаси появились летом 2019 года, когда звезда фильма “Текст” расстался с Ириной Старшенбаум. Актеров увидели на фестивале “Кинотавр”, а позже звезда поддержала актера на показе в Нижнем Новгороде. Много месяцев парочка не афишировала отношения и даже по отдельности позировала на красной дорожке, но затем они публично объявили о своем романе.