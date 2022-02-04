ВИДЕО | "Петь умеет и красивая": Андрей Зевакин рассказал, с какой девушкой построил бы отношения и собирается ли идти в российский шоу-бизнес

В четверг 3 февраля прошел первый полуфинал конкурса Eesti Laul-2022. Жюри и зрители определили пять финалистов из 10 участников. В финал прошел известный блогер Андрей Зевакин и красавица Грете Пайа, с которой Андрею приписывают роман. Андрей рассказал, собирается ли идти в российский шоу-бизнес и что за проект будет вести в Турции, где главным призом станет 30 000 евро. Смотрите видео!