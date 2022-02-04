04.02.2022, 14:01
ВИДЕО | "Петь умеет и красивая": Андрей Зевакин рассказал, с какой девушкой построил бы отношения и собирается ли идти в российский шоу-бизнес(4)
В четверг 3 февраля прошел первый полуфинал конкурса Eesti Laul-2022. Жюри и зрители определили пять финалистов из 10 участников. В финал прошел известный блогер Андрей Зевакин и красавица Грете Пайа, с которой Андрею приписывают роман. Андрей рассказал, собирается ли идти в российский шоу-бизнес и что за проект будет вести в Турции, где главным призом станет 30 000 евро. Смотрите видео!
В финал по итогам голосования прошли:
1. Elysa “Fire”
2. Andrei Zevakin feat. Grete Paia “Mis nüüd saab”
3. Стиг Ряста “Interstellar”
4. Элина Нечаева “Remedy”
5. Отт Лепланд “Aovalguses”
Второй полуфинал состоится 5 февраля, финал — 12 февраля. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на “Евровидении” в Турине.