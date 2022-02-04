Шоубиз
04.02.2022, 11:27

ВИДЕО | Конструкция надавила на диафрагму: Элина Нечаева рассказала, что пошло не по плану во время ее трюка на “Eesti Laul”

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В четверг 3 февраля прошел первый полуфинал конкурса Eesti Laul-2022. Жюри и зрители определили пять финалистов из 10 участников. По результатам дополнительного зрительского голосования в финал прошла Элина Нечаева. Смотрите ее интервью после выступления!

“Там маленькие технические моменты были. Я слишком резко приземлилась. И то, чего не должно было быть — меня подбросило обратно. Из-за этого на диафрагму чуть-чуть надавила вся эта система, которая была на мне. То есть звук получился как у игрушки йо-йо”, — Элина о своем трюке.

“К сожалению, половину шоу мы не смогли сделать из-за каких-то технических моментов и из-за того, что не было времени достаточно репетировать. Но в финале я думаю будет все намного круче”, — поделилась Элина планами на финал.

В финал по итогам голосования прошли:

1. Elysa “Fire”

2. Andrei Zevakin feat. Grete Paia “Mis nüüd saab”

3. Стиг Ряста “Interstellar”

4. Элина Нечаева “Remedy”

5. Отт Лепланд “Aovalguses”

Второй полуфинал состоится 5 февраля, финал — 12 февраля. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на “Евровидении” в Турине.


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