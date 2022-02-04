“Уральские пельмени” полагают, что Масляков уже готовит себе замену(4)
Позавчера Александр Масляков записал видеообращение, в котором сообщил, что не сможет принять участие в съемках передачи. Правда, из слов “коронавирус подкрадывается ко мне” нельзя однозначно сделать вывод, болен телеведущий или опасается заболеть. Участники шоу “Уральские пельмени” выдвинули свою версию происходящего. Об этом пишет “КП”.
Мэтр, напомним, сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также те, кто хорошо знает проект и телепередачи.
“Я, слава богу, не врач, чтобы комментировать его отсутствие из-за коронавируса, но все-таки возраст у человека уважаемый, почтенный, — высказался об этой ситуации актер “Уральских пельменей” Роман Постовалов. — Но мы же все понимаем, что наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства. Но, тем не менее, есть объективные причины возрастные и физические. Александру Васильевичу итак большой респект за то, что он во время игр по три часа стоял на ногах. Но, может быть, он действительно опасается или, не дай бог, себя чувствует как-то не очень”.
Также актер подчеркнул, что ему, как и всем, очень интересно, кто заменит Маслякова на посту ведущего. “Всем всегда было интересно, кто же это моет быть. И даже в те времена, когда я играл в КВН, все постоянно говорили: “ну вот если не Масляков, то кто?”. Вот и посмотрим кто”, — говорит Постовалов.
Другой актер шоу “Уральские пельмени” Сергей Ершов уверен, что на место Александра Маслякова должен прийти кто-то очень выдающийся. Шоумен также рассказал, что мэтр КВН планирует сам определить себе замену.
“Он опасается, что может заразиться. Но, кроме того, Александр Васильевич ничего просто так не делает. Он параллельно еще и ищет себе замену. Сан Саныч (речь идет о сыне Александра Маслякова, — Прим. Ред.), видимо, я так понимаю, сам не хочет. И Александр Васильевич сейчас грамотно очень пытается найти каких-то других ведущих на конкурсной основе по большому счету. Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: “вот ты будешь вести”. Нет, он хочет многих попробовать и уже потом выбрать. Я считаю, прекрасный, грамотный ход”, — говорит Ершов.
Сергей также предположил, что место Маслякова может занять, к примеру, Иван Ургант. Впрочем, когда лет 15 назад у Ивана (сидевшего тогда в жюри) спросили, правда ли, что он выбран ведущим КВН, и тот в своем стиле полушутя подтвердил это, больше на играх ни разу не появлялся…