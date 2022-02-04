“Уральские пельмени” полагают, что Масляков уже готовит себе замену

Мэтр, напомним, сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также те, кто хорошо знает проект и телепередачи.

“Я, слава богу, не врач, чтобы комментировать его отсутствие из-за коронавируса, но все-таки возраст у человека уважаемый, почтенный, — высказался об этой ситуации актер “Уральских пельменей” Роман Постовалов. — Но мы же все понимаем, что наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства. Но, тем не менее, есть объективные причины возрастные и физические. Александру Васильевичу итак большой респект за то, что он во время игр по три часа стоял на ногах. Но, может быть, он действительно опасается или, не дай бог, себя чувствует как-то не очень”.

Также актер подчеркнул, что ему, как и всем, очень интересно, кто заменит Маслякова на посту ведущего. “Всем всегда было интересно, кто же это моет быть. И даже в те времена, когда я играл в КВН, все постоянно говорили: “ну вот если не Масляков, то кто?”. Вот и посмотрим кто”, — говорит Постовалов.

Другой актер шоу “Уральские пельмени” Сергей Ершов уверен, что на место Александра Маслякова должен прийти кто-то очень выдающийся. Шоумен также рассказал, что мэтр КВН планирует сам определить себе замену.