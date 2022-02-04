ТОП сериалов февраля

“Пэм и Томми” (со 2 февраля)



Биографический мини-сериал о барабанщике рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и актрисе Памеле Андерсон. История также затронет скандал, связанный с утечкой их интимного видео. Наверное одна из главных сериальных премьер февраля 2022 года. Критики, посмотревшие сериал “Пэм и Томми”, отметили, что создатели знали, что Памела Андерсон отстранилась от проекта сознательно, но все равно продолжили копаться в грязном белье. Журналисты задаются резонным вопросом — чем же тогда они лучше тех вымогателей, сливших интимное видео в Сеть?

“В городе убийств” (с 3 февраля)



Эксцентричный детектив Терри Сиэтл приглашает знаменитостей расследовать убийства. В каждой серии принимает участие одна приглашенная звезда, у которой нет сценария. В роли напарников Сиэтла актеры и актрисы импровизируют, пытаясь найти все улики и распутать дело, а в финале каждого эпизода именно гостям сериала предоставлена возможность назвать убийцу.

“Под подозрением” (с 4 февраля)



Сериал об известной американской бизнес-леди, которая ищет своего сына. Наследника украли из отеля Нью-Йорка, поэтому подозрения падают на постояльцев гостиницы… Сериал ждут в основном из-за Умы Турман, хотя и остальные актеры в сериале заслуживают доверия.

“Джек Ричер” (с 4 февраля)



Американский сериал, снятый по экранизации бестселлеров Ли Чайлда. В главной роли — неприлично накачанный Алан Ричсон… Но Ли Чайлд всегда говорил, что его не устраивает Том Круз в роли Ричера, больно уж субтильный (да и ниже героя сантиметров на 30). Так что в сериале было решено исправить это недоразумение.

“Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила” (с 6 февраля)

Спин-офф сериала “Власть в ночном городе”, в центре сюжета которого окажется один из героев оригинального проекта — Томми Иган. Мужчина отправляется в Чикаго после потери своего лучшего друга Призрака и любви всей своей жизни ЛаКиши. Там Иган оказывается втянут в противостояние между крупнейшими криминальными бандами города.

“Изобретая Анну” (с 11 февраля)