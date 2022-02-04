ТОП сериалов февраля(1)
“Пэм и Томми” (со 2 февраля)
Биографический мини-сериал о барабанщике рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и актрисе Памеле Андерсон. История также затронет скандал, связанный с утечкой их интимного видео. Наверное одна из главных сериальных премьер февраля 2022 года. Критики, посмотревшие сериал “Пэм и Томми”, отметили, что создатели знали, что Памела Андерсон отстранилась от проекта сознательно, но все равно продолжили копаться в грязном белье. Журналисты задаются резонным вопросом — чем же тогда они лучше тех вымогателей, сливших интимное видео в Сеть?
“В городе убийств” (с 3 февраля)
Эксцентричный детектив Терри Сиэтл приглашает знаменитостей расследовать убийства. В каждой серии принимает участие одна приглашенная звезда, у которой нет сценария. В роли напарников Сиэтла актеры и актрисы импровизируют, пытаясь найти все улики и распутать дело, а в финале каждого эпизода именно гостям сериала предоставлена возможность назвать убийцу.
“Под подозрением” (с 4 февраля)
Сериал об известной американской бизнес-леди, которая ищет своего сына. Наследника украли из отеля Нью-Йорка, поэтому подозрения падают на постояльцев гостиницы… Сериал ждут в основном из-за Умы Турман, хотя и остальные актеры в сериале заслуживают доверия.
“Джек Ричер” (с 4 февраля)
Американский сериал, снятый по экранизации бестселлеров Ли Чайлда. В главной роли — неприлично накачанный Алан Ричсон… Но Ли Чайлд всегда говорил, что его не устраивает Том Круз в роли Ричера, больно уж субтильный (да и ниже героя сантиметров на 30). Так что в сериале было решено исправить это недоразумение.
“Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила” (с 6 февраля)
Спин-офф сериала “Власть в ночном городе”, в центре сюжета которого окажется один из героев оригинального проекта — Томми Иган. Мужчина отправляется в Чикаго после потери своего лучшего друга Призрака и любви всей своей жизни ЛаКиши. Там Иган оказывается втянут в противостояние между крупнейшими криминальными бандами города.
“Изобретая Анну” (с 11 февраля)
Криминальная драма, основанная на реальной истории русской мошенницы Анны Сорокиной, или Анны Делви… Сериал основан на журналистском расследовании.
“Бель-Эйр” (с 13 февраля)
“Бель-Эйр” — это серьезный драматический ремейк популярного ситкома 1990-х “Принц из Беверли-Хиллз”, в котором главную роль играл Уилл Смит. Сериал, действие которого разворачивается в наши дни, рассказывает о Уилле — простом парне с улиц Западной Филадельфии, который неожиданно оказывается в Бель-Эйр — одном из самых богатых и престижных районов калифорнийского города Беверли-Хиллз.
“Разделение” (с 19 февраля)
Компания Lumen Industries придумывает новый способ повысить эффективность сотрудников — “процедуру разделения”, отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Хелли соглашается на этот эксперимент, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора. Зрителей порадуют новые работы Патрисии Аркетт, Джона Туртурро и Кристофера Уокена.
“Эндшпиль” (с 21 февраля)
Криминальный триллер с высокими ставками от NBC с Мореной Баккарин и Райан Мишель Бат в главных ролях.
“Извне” (с 22 февраля)
Действие сериала разворачивается в загадочном городе, расположенном в центральной части США. Все, кто попадают в него, оказываются в ловушке. Невольные жители борются за сохранение остатков здравомыслия и ищут выход из кошмарной ситуации, ведь каждую ночь им приходится переживать нападение ужасающих существ, которые выходят с заходом солнца из близлежащего леса.
“The Телки” (с 24 февраля)
Экранизация книги Сергея Минаева. Андрей Миркин — молодой и упспешный руководитель PR-агентства. Своей красивой жизнью он обязан женщинам, которых соблазняет играючи, не прилагая больших усилий. Миркин расчетлив и циничен, он равнодушно ломает жизни и ходит по головам, не задумываясь о чувствах других. Очередным карьерным достижением Андрея должен стать многомиллионный тендер, победа в котором обеспечена ему заранее. Но грязная игра имеет свои последствия, и для героя они будут катастрофическими. В главных ролях новые российские звезды: Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Паулина Андреева. Любовь Аксенова.
“Викинги: Вальхалла” (с 25 февраля)
События нового сериала разворачиваются через 100 лет после событий “Викингов”. Майкл Херст положил в основу спин-оффа приключения самых знаменитых викингов, которые когда-либо жили в тех холодных местах — Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд Харада и нормандский король Вильгельм Завоеватель (также потомок викингов). Эти великие воины проложат новые пути в новые земли, борясь за выживание в постоянно меняющейся и развивающейся Европе.
“Взбудораженные” (с 27 февраля)
Сериал-антология, рассказывающий о стартапах, изменивших нашу жизнь. Первый сезон посвящен сервису Uber. Кстати, тут тоже появится Ума Турман. И Джозеф Гордон-Левитт.
Новые сезоны
- “Мой сын — супергерой” (2 сезон) — со 2 февраля
- “Космические силы” (3 сезон) — с 3 февраля
- “Южный парк” (25 сезон) — с 3 февраля
- “Воспитанные волками” (2 сезон) — с 4 февраля
- “Космобой” (3 сезон) — с 4 февраля
- “Моя гениальная подруга” (3 сезон) — с 7 февраля
- “Два” (2 сезон) — с 9 февраля
- “Куколка” (2 сезон) — с 12 февраля
- “Удивительная мисс Мейзел” (4 сезон) — с 19 февраля
- “Снегопад” (5 сезон) — с 24 февраля
- “Закон и порядок” (25 сезон) — с 25 февраля