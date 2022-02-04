Сегодня вечером новая музыкальная битва: Meteora c Крайнего Севера VS таллиннские Bombs Above Me

Meteora — это творческий псевдоним певицы Гузель Садиковой, которая родилась на Крайнем Севере России, на полуострове Ямал, и жила там до 18 лет. После этого она 5 лет прожила в Башкирии, а своего будущего мужа, гражданина Эстонии, Гузель встретила, находясь в США.

“Потом мне 5 раз отказывали в новой визе в США, и мы решили переехать в Эстонию”, — рассказала Гузель Садикова.

В Эстонии Гузель собрала коллектив из опытных музыкантов. К ней присоединились Юрий “Юрбан” Новиков, Александр “Саня Бас” Енотов и Сергей Шелепов.

Meteora: Гузель Садикова(вокал), Сергей Шелепов (гитара), Александр “Саня Бас” Енотов (бас-гитара), Юрий “Юрбан” Новиков (ударные)

Основатель группы “Bombs Above Me” гитарист Кирилл Горшков в обычной жизни — специалист по безопасности труда. Вокалистка Ирина Лайдинен присоединилась к группе совсем недавно. Она работает учителем английского языка в школе.

“Ребята пригласили меня в конце сентября-начале октября попробовать поиграть с ними, поджемить в качестве вокалистки, чему я оказалась рада. И, мне кажется, у нас все стало получаться с первых репетиций и мы продолжаем дальше”, — рассказала Ирина Лайдинен.

Bombs Above Me: Ирина Лайдинен (вокал), Кирилл Горшков (ритм-гитара), Максим Рогач (бас-гитара), Даниель Ралев (соло-гитара), Ясит Ариасэна (ударные)

“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.

Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

Жюри в студии: президент Таллиннского рок-клуба Анатолий Белов и солистка группы ЛоТоS Александра Вилюмовская.



Шоу “Народ поет” выходит по пятницам на канале ETV+ в 20:25.