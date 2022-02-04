Анастасия Макеева раскрыла скандальную подноготную отношений с бывшим мужем

Актриса была замужем четырежды. И только сейчас, кажется, обрела настоящее счастье с супругом Романом Мальковым. Четвертый муж Макеевой никак не связан с шоу-бизнесом, при этом он боготворит ее и поет оды любви на публику в социальных сетях. Звезда мюзиклов отвечает Роману взаимностью и светится от счастья.

Однако многие поклонники Анастасии до сих пор вспоминают ее брак с Глебом Матвейчуком. Некоторые подписчики даже мечтают о том, чтобы бывшие супруги воссоединились. Однако Макеева непреклонна, она честно рассказала об отношениях с актером и певцом, чем шокировала поклонников.

“У нас не было какой-то большой любви, но и серьезных разногласий не случалось. Мы были, скорее, такие кореша. Это были взаимовыгодные отношения” — заключила актриса.

Но, несмотря на тяжелый развод, Макеева благодарна Матвейчуку за многое. Она не держит зла на бывшего мужа и с теплотой вспоминает о втором браке.

Сейчас Анастасия, кажется, по-женски действительно счастлива. Умиротворение она нашла лишь с Романом Мальковым — четвертым супругом. В мае 2021 года пара сначала расписалась в Москве, а позже сыграла пышную свадьбу и обвенчалась в Крыму. После замужества актриса взяла двойную фамилию — Макеева-Малькова. Несмотря на то, что у четвертого мужа есть четверо детей от первого брака, он мечтает о том, чтобы Анастасия родила ему наследника. По словам звезды мюзиклов, они делают все возможное, чтобы вскоре стать родителями.