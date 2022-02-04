“Это ваши манеры”: Сергей Шнуров объяснил Собчак, почему “наехал” на нее песней “Шмарофон”

Прорвало многих. Казалось бы, в желании уязвить соперницу музыкант перешел грань, когда вплел пятилетнего ребенка в хайп-интрижку. Посыпался шквал критики. Но Сергей поспешил объясниться, перед тем удалив клип “Шмарофон” со страницы.

“Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал этот клип, — написал Шнур, иллюстрировав пост своенравной и капризной Марфушенькой из сказки “Морозко”. — Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же “журналистскими” приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке”.

Музыкант напомнил, какие методы использует при работе Собчак, упорно называющая себя порядочным журналистом, а не светской дивой или конферансье, к примеру.

“Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой, — напомнил Сергей то самое интервью в ютубе. — Потрогать “горяченькое”. Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад”.