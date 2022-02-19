Результаты — на лице. У 18-летней американки обнаружиалсь редкая аллергия, затрудняющая заниматься сексом

18-летняя студентка Хлоэ Лоуэри впервые заподозрила, что у нее аллергия на сперму, когда после орального секса ощутила невыносимую боль, а ее лицо начало выглядеть так, будто она только что посетила стоматолога. После другого сексуального контакта лицо девушки онемело. “Правая часть моего лица онемела, и я даже не могла пошевелить губами, чтобы выразить эмоции. Ощущение было похоже на анестезию у дантиста”, — пояснила она.

Девушка отнеслась к произошедшему с юмором. “Я подумала, что это скорее смешная ситуация. Я боялась, что такое ощущение останется навсегда, но постепенно снова начала чувствовать щеку, и все стало хорошо. Но с тех пор я по этой причине избегала орального секса”, — заявила она.

Врач сообщил студентке, что боль и покраснение кожи вызваны гиперчувствительностью к сперме. Оказалось, что у женщины аллергическая реакция на белки, которые в ней содержатся.

Из-за этого Лоуэри испытывает неприятное жжение в течение часа после секса. Она описывает это ощущение как “миллион иголок для акупунктуры”. Женщина учится жить с такой аллергией, но многие из тех, кому она об этом рассказывает, утверждают, что никогда не слышали о подобном явлении.

Американка практикует безопасный секс и пользуется презервативами, которые помогают ей избавиться от аллергической реакции. Она пояснила, что ей приходится рассказывать об аллергии партнерам, и ни с кем из них эта новость не вызвала проблем. “Они находят это забавным, поэтому у меня не было из-за этого проблем в отношениях”, — сказала женщина.