Умер сценарист “Человека с бульвара Капуцинов” Эдуард Акопов

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в армянской семье в Баку. Еще в студенчестве он начал писать рассказы и печататься в местных журналах. По его сценариям снято более 30 фильмов, в том числе “Солдат и слон” (1977), “Будьте моим мужем” (1981), “Воскресный папа” (1985) и “Человек с бульвара Капуцинов” и “Друг” (1987), “Парк Советского периода” (2006). Последней работой Акопова стал одновременно ремейк и сиквел последнего фильма Андрея Миронова — “Человек с бульвара Капуцинок”. Действие в нем происходит уже в наше время, а главной героиней стала правнучка мистера Феста, которая поехала в Россию, чтобы понять секрет настоящего кино (а настоящее делали именно в России).