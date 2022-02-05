ФОТО | “Волочкова на минималках”: Бузова в купальнике опять дала повод над собой поиздеваться

Ольга решила перекусить и сфотографировалась за этим занятием. Она опубликовала фото в оранжевом бикини, разместившись на лежаке с тарелкой пиццы между ног. То ли намеренно, то ли случайно Оля выбрала лифчик гораздо меньшего размера, чем нужно. Маленькие кусочки ткани едва прикрывают ее грудь, и это при том, что у Бузовой первый размер бюста.

“А что у вас сегодня было на обед?“ — кокетливо спросила Ольга, желая возбудить интерес подписчиков. Однако те сочли фото неаппетитным, о чем прямо заявили телеведущей. В комментариях пользователи пристыдили Ольгу за слишком пошлый, по их мнению, снимок. “Чей-то ребенок остался без купальника”, “Все, я пиццу больше не ем”, “Что-то с грудью, не вмещается!”, “Волочкова на минималках”, “Как будто не ртом собралась есть”, “Ну зачем так с едой”, “Купи лифчик побольше”, — написали они.

Новый сезон шоу “Звезды в Африке” Ольга снова ведет в паре с Михаилом Галустяном. Участники реалити поселились в лагере среди джунглей ЮАР. Уже известно, что в новом сезоне снимаются Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Имена других участников пока неизвестны.