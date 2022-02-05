Какие фразы нельзя говорить, чтобы не навлечь на себя беду

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Эзотерики убеждены, что слова человека наделены огромным энергетическим потенциалом, поэтому важно контролировать свой речевой поток и стараться избавляться от выражений, которые притягивают негатив. Некоторые верят, что словами можно притянуть не только беды, но болезни и даже трагедии. Какие фразы следует исключить из своего лексикона в первую очередь, что не навлечь неприятности, рассказал портал Rsute.