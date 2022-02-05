05.02.2022, 13:00
Какие фразы нельзя говорить, чтобы не навлечь на себя беду(4)
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Эзотерики убеждены, что слова человека наделены огромным энергетическим потенциалом, поэтому важно контролировать свой речевой поток и стараться избавляться от выражений, которые притягивают негатив. Некоторые верят, что словами можно притянуть не только беды, но болезни и даже трагедии. Какие фразы следует исключить из своего лексикона в первую очередь, что не навлечь неприятности, рассказал портал Rsute.
Опасные фразы
- Удивительно, но часто встречающаяся фраза “не перевариваю” может стать причиной развития язвы желудка у человека. Заменой этого губительного выражения может стать более простое: “этот человек мне не нравится”;
- Высказывание “надоело до смерти” может спровоцировать смертельное заболевание — онкологию. Лучше замените на “я от этого устал”;
- Любители употреблять “надоело до тошноты” или “сыт по горло” чаще всего сталкиваются с отсутствием аппетита или страдают анорексией. Замените эту фразу на “с меня хватит”; и проблемы исчезнут сами собой;
- Фраза “мне горько” может привести к проблемам с желчным пузырем и печенью. Вместо нее лучше говорить “мне грустно”;
- Наверняка, каждый не раз слышал фразу “принимаю близко к сердцу”. У любителей данного выражения возрстает риск инфаркта. Замените ее на “у меня стресс”;
- Фраза “моча в голову ударила” может спровоцировать проблемы урологического характера, исключите ее из лексикона вовсе;
- Выражение “чихать на кого-то” тоже не стоит употреблять. Иначе появятся проблемы с легкими, лучше скажите — “мне все равно”;
- Болезни эндокринной системы могут заработать любители фраз “пьет из вас кровь” и “выжимает соки”;
- Если человек говорит про себя, что он “легкоранимый”, то у него может развиться аллергия;
- Заявлять, что вы “всю голову сломали” тоже не стоит. В противном случае могут появиться мигрени;
- Употребление фразы “лопнувшее терпение” может привести к развитию гипертонии у человека;
- А выражение “глаза бы мои не видели” способно навлечь проблемы со зрением;
- Частое употребление фразы “я не хочу это слышать” может спровоцировать проблемы со слухом.
Как избавиться от негативных выражений
Поначалу человек может записывать свою речь на диктофон, потом слушать и анализировать. Если вдруг он услышит нежелательную фразу, следует подумать, чем ее стоит заменить. Пару тренировок и “нужные” слова заполонят вашу речь. И, возможно, состояние здоровья улучшится.