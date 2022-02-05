Шоубиз
05.02.2022, 12:01

Владимир Адаричев и лидер “Конца фильма” выпустили сингл в память о погибших на перевале Дятлова

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Эстонский автор хитов российских поп-звезд Владимир Адаричев и лидер группы “Конец фильма” Евгений Феклистов выпустили сингл “Манси” в память о трагически погибших 63 года назад участниках экспедиции Игоря Дятлова.

2 февраля 1959 года на северном Урале при загадочных обстоятельствах трагически погибло девять студентов из тургруппы под руководством Игоря Дятлова.

Место их гибели с тех пор называется перевалом Дятлова.
Песня “Манси” — Владимир Адаричев feat. Евгений Феклистов (гр.”Конец Фильма”) ещё раз напоминает нам о тех событиях.

Владимир Адаричев — известный автор-песенник из Эстонии. Трижды лауреат премии “Песня Года” (2007, 2011, 2015), обладатель “Золотого граммофона“(2008). Его песни исполняют Ф.Киркоров, Н.Басков, В.Пресняков, Валерия, Н.Подольская, t.A.T.u, С.Пенкин, Слава, Artik & Asti и другие.

Евгений Феклистов — лидер группы “Конец Фильма” (песни “Юность в сапогах”, “Элис”, “Желтые глаза”, “Весна” и др.). Кстати, Евгений Феклистов родился в Эстонии, жил в Тарту, а потом переехал в Москву.

“МАНСИ” (“ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ”)

Музыка и слова: В.Адаричев, Е.Феклистов

1 куплет:

Их было девять — молодых,
Никто из них не ждал беды
Но от судьбы не убежать,
Никто, никто не хотел умирать.

Лишь манси знают, но молчат
Они по-прежнему хранят,
Ту тайну, что нам не узнать
Никто, никто не хотел умирать

Припев:

Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси,
Сыграй, сыграй нам

2 куплет:

Седые горы помнят крик,
Тех, кто нечаянно проник
Туда, куда ходить нельзя
Легенды манси об этом гласят.

Их было девять — молодых,
И им бы еще жить да жить,
Но от судьбы не убежать,
Никто, никто не хотел умирать.

Припев:

Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси,
Сыграй, сыграй нам

Бридж:

Чёрный воздух
И снег под ногою зыбкий
Вышли поздно,
Возможно, это стало ошибкой.
Нужно было подняться
Выше, до перевала
Но стало смеркаться
И сил было мало
Время остановилось
Над брезентом палатки
Что же точно случилось
Так и осталось загадкой
Не лучшее место,
Чтоб дожить до утра
И никто не хотел умирать

Припев:

Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси,
Сыграй, сыграй нам

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