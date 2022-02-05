Владимир Адаричев и лидер “Конца фильма” выпустили сингл в память о погибших на перевале Дятлова

2 февраля 1959 года на северном Урале при загадочных обстоятельствах трагически погибло девять студентов из тургруппы под руководством Игоря Дятлова.

Место их гибели с тех пор называется перевалом Дятлова.

Песня “Манси” — Владимир Адаричев feat. Евгений Феклистов (гр.”Конец Фильма”) ещё раз напоминает нам о тех событиях.

Владимир Адаричев — известный автор-песенник из Эстонии. Трижды лауреат премии “Песня Года” (2007, 2011, 2015), обладатель “Золотого граммофона“(2008). Его песни исполняют Ф.Киркоров, Н.Басков, В.Пресняков, Валерия, Н.Подольская, t.A.T.u, С.Пенкин, Слава, Artik & Asti и другие.

Евгений Феклистов — лидер группы “Конец Фильма” (песни “Юность в сапогах”, “Элис”, “Желтые глаза”, “Весна” и др.). Кстати, Евгений Феклистов родился в Эстонии, жил в Тарту, а потом переехал в Москву.

“МАНСИ” (“ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ”)

Музыка и слова: В.Адаричев, Е.Феклистов

1 куплет:

Их было девять — молодых,

Никто из них не ждал беды

Но от судьбы не убежать,

Никто, никто не хотел умирать.

Лишь манси знают, но молчат

Они по-прежнему хранят,

Ту тайну, что нам не узнать

Никто, никто не хотел умирать

Припев:

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси,

Сыграй, сыграй нам

2 куплет:

Седые горы помнят крик,

Тех, кто нечаянно проник

Туда, куда ходить нельзя

Легенды манси об этом гласят.

Их было девять — молодых,

И им бы еще жить да жить,

Но от судьбы не убежать,

Никто, никто не хотел умирать.

Припев:

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси,

Сыграй, сыграй нам

Бридж:

Чёрный воздух

И снег под ногою зыбкий

Вышли поздно,

Возможно, это стало ошибкой.

Нужно было подняться

Выше, до перевала

Но стало смеркаться

И сил было мало

Время остановилось

Над брезентом палатки

Что же точно случилось

Так и осталось загадкой

Не лучшее место,

Чтоб дожить до утра

И никто не хотел умирать

Припев:

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси на санквылтапе,

Сыграй нам манси,

Сыграй, сыграй нам