Владимир Адаричев и лидер “Конца фильма” выпустили сингл в память о погибших на перевале Дятлова(7)
Эстонский автор хитов российских поп-звезд Владимир Адаричев и лидер группы “Конец фильма” Евгений Феклистов выпустили сингл “Манси” в память о трагически погибших 63 года назад участниках экспедиции Игоря Дятлова.
2 февраля 1959 года на северном Урале при загадочных обстоятельствах трагически погибло девять студентов из тургруппы под руководством Игоря Дятлова.
Место их гибели с тех пор называется перевалом Дятлова.
Песня “Манси” — Владимир Адаричев feat. Евгений Феклистов (гр.”Конец Фильма”) ещё раз напоминает нам о тех событиях.
Владимир Адаричев — известный автор-песенник из Эстонии. Трижды лауреат премии “Песня Года” (2007, 2011, 2015), обладатель “Золотого граммофона“(2008). Его песни исполняют Ф.Киркоров, Н.Басков, В.Пресняков, Валерия, Н.Подольская, t.A.T.u, С.Пенкин, Слава, Artik & Asti и другие.
Евгений Феклистов — лидер группы “Конец Фильма” (песни “Юность в сапогах”, “Элис”, “Желтые глаза”, “Весна” и др.). Кстати, Евгений Феклистов родился в Эстонии, жил в Тарту, а потом переехал в Москву.
“МАНСИ” (“ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ”)
Музыка и слова: В.Адаричев, Е.Феклистов
1 куплет:
Их было девять — молодых,
Никто из них не ждал беды
Но от судьбы не убежать,
Никто, никто не хотел умирать.
Лишь манси знают, но молчат
Они по-прежнему хранят,
Ту тайну, что нам не узнать
Никто, никто не хотел умирать
Припев:
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси,
Сыграй, сыграй нам
2 куплет:
Седые горы помнят крик,
Тех, кто нечаянно проник
Туда, куда ходить нельзя
Легенды манси об этом гласят.
Их было девять — молодых,
И им бы еще жить да жить,
Но от судьбы не убежать,
Никто, никто не хотел умирать.
Припев:
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси,
Сыграй, сыграй нам
Бридж:
Чёрный воздух
И снег под ногою зыбкий
Вышли поздно,
Возможно, это стало ошибкой.
Нужно было подняться
Выше, до перевала
Но стало смеркаться
И сил было мало
Время остановилось
Над брезентом палатки
Что же точно случилось
Так и осталось загадкой
Не лучшее место,
Чтоб дожить до утра
И никто не хотел умирать
Припев:
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси на санквылтапе,
Сыграй нам манси,
Сыграй, сыграй нам