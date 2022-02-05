ФОТО | Зрители и жюри отправили в финал Eesti Laul Стефана, Black Velvet и еще трех исполнителей
Вечером 5 февраля в Saku Suurhall прошел второй полуфинал Eesti Laul. В нем принимали участие 10 исполнителей, из которых жюри и телезрители определили 5 финалистов.
В заветную пятерку по итогам решения жюри и телезрителей попали: Стефан, Black Velvet, Яагуп Туйск, Анна Салин. Последнего финалиста определяли исключительно телезрители. И они отдали свои голоса Minimal Wind ft. elisabeth tiffany, которая выступала дистанционно.
Одной из сенсаций Eesti Laul стала группа из Ида-Вирумаа Boamadu, попавшая в этот раунд конкурса, благодаря невеорятной поддержке местной публики, голосовавшей посредством телефонных звонков. Но жителям северо-востока Эстонии не удалось повторить свое достижение в полуфинале.
Порядок выхода на сцену артистов и номера для голосования:
1. Jyrise "Plaksuta": 900 7001
2. Maian "Meeletu": 900 7002
3. Boamadu "Mitte kauaks": 900 7003
4. Эвелин Самуэль "Waterfall": 900 7004
5. Black Velvet "Sandra": 900 7005
6. Púr Múdd, Shira "Golden Shores": 900 7006
7. Яагуп Туйск "Kui vaid": 900 7007
8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This": 900 7008
9. STEFAN "Hope": 900 7009
10. Анна Салин: "Champion": 900 7010
Из первого полуфинала в финал прошли Отт Лепланд, Андрей Зевакин и Грете Пайа, Elysa, Стиг Ряста и Элина Нечаева. Финал Eesti Laul состоится 12 февраля, победитель поедет на "Евровидение" в Турин.