СЕГОДНЯ | Группа из Ида-Вирумаа борется за путевку в финал Eesti Laul
Вечером 5 февраля в Saku Suurhall состоится второй полуфинал Eesti Laul. В нем примут участие 10 исполнителей, из которых жюри и телезрители определят 5 финалистов.
Одной из сенсаций Eesti Laul стала группа из Ида-Вирумаа Boamadu, попавшая в этот раунд конкурса, благодаря невеорятной поддержке местной публики, голосовавшей посредством телефонных звонков. Удастся ли жителям северо-востока Эстонии повторить свое достижение и в полуфинале?
Порядок выступления участников II полуфинала и номера для голосования:
1. Jyrise "Plaksuta": 900 7001
2. Maian "Meeletu": 900 7002
3. Boamadu "Mitte kauaks": 900 7003
4. Эвелин Самуэль "Waterfall": 900 7004
5. Black Velvet "Sandra": 900 7005
6. Púr Múdd, Shira "Golden Shores": 900 7006
7. Яагуп Туйск "Kui vaid": 900 7007
8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This": 900 7008
9. STEFAN "Hope": 900 7009
10. Анна Салин: "Champion": 900 7010
* Группа Minimal Wind ft. elisabeth tiffany из-за коронавируса на сцене не выступит, будет показан их конкурсный видеоклип.
Стоимость звонка 1.60 евро. Проголосовать можно также, отправив SMS-сообщение с номером понравившейся песни на номер 13013. Голосование откроется во время трансляции.
Из первого полуфинала в финал прошли Отт Лепланд, Андрей Зевакин и Грете Пайа, Elysa, Стиг Ряста и Элина Нечаева. Финал Eesti Laul состоится 12 февраля, победитель поедет на "Евровидение" в Турин.