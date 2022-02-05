СЕГОДНЯ | Группа из Ида-Вирумаа борется за путевку в финал Eesti Laul

Одной из сенсаций Eesti Laul стала группа из Ида-Вирумаа Boamadu, попавшая в этот раунд конкурса, благодаря невеорятной поддержке местной публики, голосовавшей посредством телефонных звонков. Удастся ли жителям северо-востока Эстонии повторить свое достижение и в полуфинале?

Порядок выступления участников II полуфинала и номера для голосования:

1. Jyrise "Plaksuta": 900 7001

2. Maian "Meeletu": 900 7002

3. Boamadu "Mitte kauaks": 900 7003

4. Эвелин Самуэль "Waterfall": 900 7004

5. Black Velvet "Sandra": 900 7005

6. Púr Múdd, Shira "Golden Shores": 900 7006

7. Яагуп Туйск "Kui vaid": 900 7007

8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This": 900 7008

9. STEFAN "Hope": 900 7009

10. Анна Салин: "Champion": 900 7010

* Группа Minimal Wind ft. elisabeth tiffany из-за коронавируса на сцене не выступит, будет показан их конкурсный видеоклип.

Стоимость звонка 1.60 евро. Проголосовать можно также, отправив SMS-сообщение с номером понравившейся песни на номер 13013. Голосование откроется во время трансляции.