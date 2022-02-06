Михаил Галустян назвал самое страшное испытание на шоу “Звезды в Африке”

Ведущие подобных шоу всегда находятся в привилегированном положении: им не надо проходить какие-то испытания, чтобы получить на ужин котлету или голосовать за вылет коллеги. У ведущих “Север шоу” как раз и возник вопрос по этому поводу: “Участников как только не мучают. Даже Бузову мучают! А ты сам пробовал полетать на воздушном шаре или сделать ещё что-то экстремальное?”

“Для меня самый большой экстрим в том, что я лечу в Африку с Бузовой — что вы от меня еще хотите? — отшутился юморист. — Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще испытания вы хотите?”

Добавим, однако, что Михаил все же кокетничает. В одном из выпусков его слегка занесло, и он начал критиковать действия участников: “Вот я бы…” Это выглядело как веселое бахвальство, и Светлана Пермякова тут же взяла Галустяна “на слабо”: “А давай, покажи”. Каково же было общее удивление, когда Михаил действительно показал, как проходить испытание и быстрее участников справился с крокодилами.