В Третьяковской галерее покажут лучшие национальные фильмы Европы. Среди них есть и эстонский

Эстонский кинематограф 13 февраля представит фильм Таннера Тоома “Правда и справедливость”. “Фильм был снят в 2019 году в рамках программы к столетию Эстонской Республики и является экранизацией одноимённого романа классика эстонской литературы Антона Хансена Таммсааре. В нем можно найти и очень умелое отражение характера эстонцев, их жизненных принципов, и параллели между историей и сегодняшней жизнью страны. Лента имела успешный прокат в Эстонии и участвовала во многих международных фестивалях, получила достаточное большое количество призов, в числе прочего вошла в шорт-лист премии “Оскар” в категории “лучший иностранный фильм”. Именно поэтому она была отобрана Институтом кино Эстонии для участия в программе европейского кино в Третьяковской галерее”, — говорит Эдит Сепп, директор Эстонского института кино.