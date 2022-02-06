В Третьяковской галерее покажут лучшие национальные фильмы Европы. Среди них есть и эстонский(18)
Кинопрограмма стартовала 2 февраля со шведского фильма “Квадрат”, 3 февраля была показана литовско-латвийская картина “Мама, я люблю тебя”. Сегодня москвичи (и гости столицы России) смогут посмотреть норвежско-шведско-датскую ленту “Угоняя лошадей”.
Эстонский кинематограф 13 февраля представит фильм Таннера Тоома “Правда и справедливость”. “Фильм был снят в 2019 году в рамках программы к столетию Эстонской Республики и является экранизацией одноимённого романа классика эстонской литературы Антона Хансена Таммсааре. В нем можно найти и очень умелое отражение характера эстонцев, их жизненных принципов, и параллели между историей и сегодняшней жизнью страны. Лента имела успешный прокат в Эстонии и участвовала во многих международных фестивалях, получила достаточное большое количество призов, в числе прочего вошла в шорт-лист премии “Оскар” в категории “лучший иностранный фильм”. Именно поэтому она была отобрана Институтом кино Эстонии для участия в программе европейского кино в Третьяковской галерее”, — говорит Эдит Сепп, директор Эстонского института кино.
Эстония, 1870 год. Фермер вместе с женой приобретает за бесценок участок заболоченной земли. Мужчина надеется, что сможет выращивать в здешних краях хороший урожай и тем самым обогатится. Но, к его огорчению, земля оказывается истощённой, и на ней ничего не всходит. Не найдя помощи у людей, фермер решает искать справедливости у бога…
Зовите московских знакомых на показ!
Кроме того, в программе Третьяковки:
- 8 февраля — “Кинчем — мое сокровище” (Венгрия)
- 10 февраля — “Ага” (Болгария-Германия-Франция)
- 16 февраля — “Самый счастливый день Олли Мяки” (Финляндия-Швеция-Германия)
- 17 февраля — “Конституция Хорватской республики” (Хорватия-Чехия-Словения-Македония)
- 19 февраля — “Жизнь Кабачка” (Швейцария-Франция-Португалия)
- 20 февраля — “Боль и слава” (Испания-Франция)
- 24 февраля — “Безумие” (Чехия)
- 26 февраля — “Бегунья” (Литва-Чехия)
- 27 февраля — “Тома” (Сербия)
- 2 марта — “Догвилль” (совместное производство аж 9 стран, реж. Ларс фон Триер)
- 4 марта — “Йелла” (Германия)
- 10 марта — “Слуги” (Чехия-Ирландия-Румыния-Словакия)
- 15 марта — “Трудно быть богом” (Россия)